В ДНР осудили наемников киевского режима, они получили по 25 лет колонии

Следственный комитет принимает комплексные меры, чтобы те, кто причастен к аналогичным преступлениям, не ушел от ответственности

В ДНР осуждены очередные украинские военнослужащие, причастные к преступлениям в отношении мирного населения.

«На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета России, Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесены приговоры за убийство двух лиц и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения боевых действий военнослужащим войсковой части №3057 ВСУ Андрею Найдену и Даниле Коленову», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве пояснили, что солдаты Найден и Коленов 5 марта 2022 года заступили на боевой пост, расположенный на цокольном этаже одного из подъездов по проспекту Металлургов в городе Мариуполе, в целях охраны позиции и контроля периметра «Азовсталь». Они заметили во дворе дома неизвестных им мужчин без оружия и открыли огонь на поражение.

«Найден произвел не менее 15 выстрелов, а солдат Коленов - не менее 10 выстрелов, причинив мирным жителям смертельные ранения», - отметили в СК России.

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Приговором суда Найдену и Коленову назначено наказание в виде 25 лишения свободы каждому.

«Следственный комитет принимает комплексные меры, чтобы те, кто причастен к аналогичным преступлениям, не ушел от ответственности, сколько бы времени ни прошло с момента их совершения», - подчеркнула Петренко.