В билайне при покупке смартфонов Xiaomi удастся сэкономить

В билайне появились выгодные предложения для пользователей, которые находятся в поисках нового смартфона. При покупке комплектов 3 и 1, в которые входят популярные модели телефонов Xiaomi, можно сэкономить от 2,5 до 4 тысяч рублей. В итоге такой комплект будет стоить дешевле, чем покупка смартфона без акции.

Принять участие в акции могут как новые, так и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если покупатель уже является абонентом билайна, бонус придет сразу на его номер.

Одним из интересных смартфонов, который можно приобрести комплектом, — Redmi 9A. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватит на 38 часов в режиме голосового вызова или на 168 часов прослушивания музыки. Redmi 9A также обладает 6,53-дюймовым ярким безрамочным дисплеем, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Стоимость комплекта с Redmi 9A составит 4 490 рублей, цена смартфона без акции — 5 490 рублей.

Все модели телефонов, участвующие в акции, смотрите здесь.

Акция действует до 23 апреля.

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