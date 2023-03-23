Владимир Путин ввел новую награду: медаль «За храбрость»

Владимир Путин ввел новую награду Фото: REUTERS

Указ об учреждении новой награды опубликован на сайте Кремля. И вот, что известно о медали «За храбрость»:

ЗА ЧТО ДАЮТ?

«За храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», - говорится в тексте указе.

КОГО НАГРАЖДАЮТ?

Как граждан России, так и подданных иностранных государств. Причем, вручаться награда может не только военным, но и гражданским лицам.

У медали две степени. Сначала дают вторую, а потом первую. Награждение может быть и посмертно.

КАК ВЫГЛЯДИТ?

Новая медаль выполнена из серебра. Награда первой степени позолочена. Она круглая с диаметром 32 мм.

На лицевой стороне изображен крест с расширяющимися концами. Крест похож на орден «За мужество». В центре креста герб России, сверху надпись «ЗА ХРАБРОСТЬ».

Одна половина ленты на колодке - бордовая - цвета ордена мужества, другая - в цветах георгиевской ленты.

ЦЕННОСТЬ

В ряду медалей Российской Федерации «За храбрость» станет третей. Она идет за медалью ордена «за заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу». Но перед медалью Суворова.

Стоит отметить, что впервые медаль «За храбрость» появилась в Российской Империи в 1807 году. Ее вручали воинам нерегулярный войск (казаки, ополченцы, сторожевые), которые не имели офицерских званий и классных чинов, за отличия в боевых действиях и подвиги, как в военное, так и в мирное время.

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