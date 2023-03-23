Петербург готовится к весенним паводкам. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Весна в Северной столице и Ленинградской области неизбежно несет за собой поднятие уровня воды в реках и каналах. Из-за оттепели в городе возможны подтопления. Однако, петербургские службы и компании давно научились избегать проблем из-за строптивой Невы.

Например, в «Петербургтеплоэнерго» оперативно очистили территории объектов теплоснабжения от снега и убрали наледь и мусор с решеток ливневой канализации. Чтобы был свободный проход для воды.

Работники городских котельных также к возможному подтоплению и устранению его последствий подготовили необходимую технику, инструменты, спецодежду и материалы. Это все для того, чтобы в домах петербуржцев сохранилось тепло, несмотря ни на что, и погодные изменения не повлияли на бесперебойную работу служб.

«За работой объектов, где существует риск подтопления, на протяжении всего прохождения паводка будет организован ежедневный контроль. К прохождению паводка мы полностью готовы», отметил заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин.

Стоит отметить, что за последние пять лет объекты «Петербургтеплоэнерго» в зону подтопления не попадали.

Главное направление деятельности «Петербургтеплоэнерго» - производство, передача и распределение тепловой энергии (пара и горячей воды), обеспечение работоспособности котельных и тепловых сетей, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения.