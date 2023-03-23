Главная стратегическая линия России и новая реальность: анализ выступления Михаила Мишустина в Госдуме

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему мы устояли

…- Сергей Вадимович, Михаил Мишустин в ходе отчёта в Госдуме заявил, что российская экономика выстояла в 2022-м, вернулась на траекторию роста и к 2024 году выйдет на темпы роста ВВП выше развитых стран. Это, вообще, похоже на такое фантастическое заявление.

- Заявление премьер-министра основано на конкретных результатах, фактах и данных.

Главное - у правительства получилось.

Ведь «коллективный Запад», так называемый, возглавляемый Соединенными Штатами, считал, что они за месяц уничтожат всю нашу экономику.

Но - этого не произошло. Проблемы и сложности есть, это очевидно, но мы устояли. Помнишь, я уже много раз говорил, особенно когда был в Счетной палате (Степашин возглавлял этот контрольный орган страны с 19 апреля 2000-го - по 20 сентября 2013 года. - А.Г.), что мы должны иметь в виду то, что Россия – страна самодостаточная.

Мы, по сути дела, континент, и жить по лекалам Международного фонда, слушать их рекомендации, наверное, ни к чему.

Второе. У Михаила Владимировича эта мысль ярко прослеживала - надо заканчивать тему: неожиданность, санкции и прочее. Мы теперь будем жить в новом мире - внешнеполитическом, военно-политическом и экономическом.

Ну, почитай выступления председателя Счетной палаты 13 лет подряд в Государственной Думе, Саша. Мне неудобно себя хвалить в этом плане, но я имею право сейчас это говорить, потому что я говорил так всегда. И как премьер-министр России, ты помнишь.

- Конечно!

- Мы должны вернуться к тому, что умели делать в советской России, в СССР - быть сильной промышленной державой, со своим мощным экономическим потенциалом.

И наш премьер очень четко очертил эту стратегическую линию…

Оборонка набирает обороты

- У нас оборонная промышленность - и премьер это тоже подчёркивал - набирает обороты. Предприятий, которые когда-то простаивали, работают в три смены.

- Да, реальный сектор экономики сохранился и он активно развивается. Смотрите, по оборонке сейчас… Слава Богу, не уничтожили, хотя попытки были, я-то это помню, как директор ФСБ, министр внутренних дел и премьер-министр. (Эти посты - последовательно - Степашин занимал в 1995-м - 1999 годах. - А.Г.)

И здесь мы сегодня - по многим направлениям - опережаем так называемый «коллективный Запад» - и по технологиям, и по качеству, и по количеству (на всякий случай), на что они тоже не рассчитывали. Сейчас, конечно, важен вопрос создания гражданского промышленного потенциала по всем позициям.

Это авиация, в первую очередь, с моей точки зрения, это морской и речной флот, во-вторых. В третьих, железнодорожный транспорт.

Это - автомобильная промышленность.

Вот те точки роста, которые мы должны реализовать в ближайшее время.

Я уже не говорю про стройку, про наши дороги, где действительно потрясающий результат, чего там говорить.

Мариуполь - не витрина, а - налаженная жизнь людей

- Вы с Михаилом Мишустиным за этот отчетный - 2022-й - год, скажем так, сколько раз встречались?

- Очно - в декабре. Я член Экспертного совета по его инициативе, там же возглавляю рабочую группу (или комиссию) по строительству и ЖКХ, что мне очень близко.

Как раз в декабре я выступал и говорил премьеру о том, что нужно заглянуть уже за 2024 год - по «аварийке» (имеется ввиду аварийное жилье. - А.Г.), что нужно проработать направления, связанные с импортозамещением, по вопросам дорожного строительства.

- Так сложилось, что и вы, как глава Общественного Совета Минстроя России, побывали в Мариуполе, и вице-премьер Марат Хуснуллин…

- Марат там, по сути дела, живет, чего там говорить.

- Кстати, вы с Маратом Хуснуллиным не обиделись на «Комсомолку» из-за того, что мы написали: Степашин хвалит Хуснуллина, потому что Хуснуллин хвалит Степашина?

- Нет. А чего обижаться-то? Ну, хвалю, потому что он, действительно, профессиональный строитель, умеет работать, чего там говорить.

Бывает иногда резок, но, слушай, это строители, они должны разговаривать на том языке, на котором их понимают. Это все-таки не Большой театр и не балет.

- Резок с кем, с подчиненными?

- Резок с теми, кто не выполняет планы и поручения. Я пару раз бывал на его совещаниях. Ну, кстати, это нормально всё. Важен результат.

- Тоже бываю на ваших совещаниях. Я бы не сказал, что Степашин так ласково разговаривает (вы уж извините меня).

- Ладно тебе наговаривать…

- Цифры такие сегодня у Михаила Мишустина прозвучали, что более 3,5 миллиона семей в 2022-м переехали в новое жилье, и всего за год по России введено почти 103 миллиона квадратных метров жилья.

- Ну, да.

Единственный нюанс, который нужно иметь в виду на всякий случай. Это, действительно, реальные цифры, это здорово, но тут большой процент и так называемого ИЖС. (Индивидуальное жилищное строительство. - А.Г.) То есть, люди строили свои личные дома, за собственные средства, что называется.

И, если такими темпами мы пойдем дальше, то ту задачу, которую поставил президент Владимир Путин, что каждый год 5 миллионам гражданам мы должны предоставлять жилье, - она достаточно реальная.

Вопрос - в стоимости и уровне жизни наших граждан. Поэтому, льготная ипотека продолжает быть.

Вот здесь Марату спасибо. Потому что он - единственный, кто бился за льготную ипотеку, потому что и ЦБ, и Минфин с большой настороженностью к ней относились, на самом деле.

Вторая тема, поднятая премьер-министром, - это 190 тысяч граждан, которые в этом году переселились из аварийного жилья - в нормальное.

Владимир Путин прямо сказал: людей из аварийного жилья мы обязаны переселить. Но нужно подумать о новых формах, концепциях и резервах. Большая работа в этом направлении уже проводится.

* * *

- Кстати, у нас есть проект, идея… Мне у самого Марата Хуснуллина во время недавней встречи неудобно было спрашивать насчет интервью с ним, но договоренность с его помощником Шамилем Галимуллин есть.

Я надеюсь, что, когда мы пойдем на беседу к Марату Хуснуллину, вы нам с вопросами поможете, Сергей Вадимович.

- Безусловно. И - пожелаю творческих успехов.

- А мы - вам…

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