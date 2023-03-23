У медали «За отвагу» появились «две младших сестры»

Владимир Путин ввел новую награду: медаль «За храбрость» Фото: REUTERS

Глава государства Владимир Путин учредил новую награду - медаль «За храбрость». Соответствующий указ уже опубликован.

В перечне российских медалей «За храбрость» займет третье место – после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу». Она будет иметь две степени. Сначала будут награждать второй, а потом и первой степенью.

Медалями «За отвагу» будут награждать военнослужащих, которые проявили боевой характер, мужество и храбрость при спасении сослуживцев, доставки боеприпасов на поле боя, многие другие поступки, которые не были связаны с боевым контактом.

Ее смогут получить не только военнослужащие. Медалью могут награждать добровольцев, волонтеров, журналистов, которые работали рядом с передовой, граждан иностранных государств и лиц без гражданства, если они проявили храбрость и мужество по защите России, ее государственных интересов.

Соответствующий указ уже опубликован

Новая медаль «За храбрость» несет на себе крест, который напоминает нагрудный знак Российской Императорской армии «За службу на Кавказе». Им награждали участников войны с горцами на Кавказе с 1859 по 1864 годы.

При этом она не похожа на медали «За храбрость» четырех степеней, которыми награждали русских солдат и офицеров с 1807 по 1913 годы. Императорская медаль не имела в изображении креста и была похожа на новую лишь георгиевской лентой, на которой ее носили.

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