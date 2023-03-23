Фото: Сергей Хаки­мов

В подмосковном Воскресенске заработал уникальный медицинский центр. Здесь смогут каждый год делать до 500 операций по лечению грыж и других патологий. Причем жители Московской области смогут получать эти услуги совершенно бесплатно - по полису обязательного медицинского страхования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня побывал в Воскресенске и посетил новый центр.

- Мы много говорим про первичное звено, но про высокотехнологичную помощь, стационары тоже не забываем. В Воскресенске начал свою работу первый в Московской области центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж, - рассказал губернатор.

Малоинвазивные операции - самые передовые на данный момент. Так называют процедуры, когда хирург делает операцию с помощью тончайших эндоскопических инструментов (в том числе управляя ими дистанционно) через небольшое отверстие в коже. Благодаря этому методу пациенту для восстановления в больнице достаточно всего считанных дней.

- Мы приобрели для больницы самое передовое видеоэндоскопическое оборудование, но главное здесь - мастерство воскресенских врачей, - сказал Андрей Воробьёв. - Можно сказать, что благодаря концентрации профессионалов сложилась своя школа, особые методики, которыми вы делитесь с коллегами из регионов.

Губернатор отметил, что появление такого центра - это в том числе большая заслуга главврача Воскресенской областной больницы Юрия Райхмана, который также является Почетным гражданином Московской области:

- Ваша команда сделала большой шаг вперед!

Также в Воскресенске на днях начало работу отделение амбулаторной эндоскопии, где можно на ранней стадии выявить онкологию и заболевания желудочно-кишечного тракта.

1 июля планируется сдать первую очередь детского стоматологического корпуса, где сейчас идет полным ходом капитальный ремонт.