Поклонники уехавшего в Америку Андрея Бурковского отвернулись от него из-за его отношения к Родине

Артист по-прежнему числится в труппе Московского Художественного театра Фото: Соцсети

Актер Андрей Бурковский в конце прошлого года вместе с семьей уехал в Америку. И стал регулярно выкладывать в своем микроблоге картинки то из Лас-Вегаса, то из Нью-Йорка, то Санта-Моники... Но постоянно живет он в Лос-Анджелесе. Вот и на последнем фото - он с семьей провел выходные на пляже и похвастал красивыми видами.

Его подписчики догадались: звезда сериалов «Кухня», «Последний из Магикян», «Тобол», «Звоните ДиКаприо!», «Медиатор» решил покорить Голливуд. Правда пока ничего не известно об успехах в американском кино. Встретил в Лос-Анджелесе австрийского артиста Вольфа Черни, который много снимался в России. Осваивает английский язык. И пишет посты на английском, что триггерит его подписчиков. «Вы навсегда покинули Россию?» - это самый частый вопрос.

Фото: Соцсети

«На русском стало сложно изъясняться? Хочешь Голливуд покорить?» Другие пишут Бурковскому: давай без иллюзий. Фанаты артиста – это русские, те, кто помнит его еще по скетч-шоу «Даешь молодежь». «Сам факт, что Бурковский переобулся остается фактом. До этого посты были на русском, сейчас же финита ля комедия… Со стороны это просо смешно». «Человек явно забыл, где последние несколько лет заработал себе состояние... Раз уж подался в Америку, надеюсь с концами, лишний раз показывает истинное отношение к стране, где разжился деньгами, и к русским фанатам…». «Андрей, раньше всегда смотрела фильмы с вашим участием, уважала вас. Сейчас – полное отторжение и, наверное, не из-за того, что поехал покорять Голливуд, а из-за того, как парень быстро позабыл свой родной русский язык».

Фолловеры Бурковского постоянно задают ему неудобные вопросы: что он забыл в недружественных Соединенных Штатах? Эмигрировал? Потом обратно домой – на заработки?

Кстати, артист по-прежнему числится в труппе Московского Художественного театра. На его роли введены вторые составы.

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