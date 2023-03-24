Российские танки Т-90М сейчас лучшие в мире Фото: Министерство обороны РФ

Зам председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в последнее время стал самым сановитым ньюсмейкером страны. Его самобытные высказывания то и дело «рвут на цитаты» российские и иностранные СМИ. На этот раз он сподобился отвесить жирные комплименты нашему танку Т-90М «Прорыв». За такие оды характеристикам боевой машины и за такую рекламу человек в его должности где-нибудь за кордоном отхватил бы сразу несколько миллионов долларов от производителей боевой машины.

Но в данном случае Дмитрий Анатольевич сделал это явно от души. И по должности - ведь он первый зам главы военно-промышленной комиссии страны. Ну и что же он сказал? А вот что:

«Российские танки Т-90М сейчас лучшие в мире, по своим тактико-техническим данным они превосходят западные Leopard, Challenger, Abrams… Совершенно очевидно, что, допустим, тот же танк Т-90М, "Прорыв" – это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. В мире! Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса.

Т-90М манёвренный, быстрый и реально очень хорошо работает".

Но это сказал все-таки высокопоставленный московский чиновник. А как отзываются об этой боевой машине те, кто сегодня воюет в ней на поле боя - в ходе специальной военной операции?

Послушаем командира танка Т-90 с позывным «Крепыш»:

- Вот вам система обнаружения ракетных пусков «Штора», которая реагирует на облучение инфракрасными головками самонаведения противотанковых ракет. Как только мы замечаем это, - выстреливаем аэрозольные дымы. И вражеская ракета теряет цель. Специальный сигнал попадает в шлемофон, когда в танк начинает целиться противник. Короткий, пронзительный, его не перепутаешь ни с чем. Больше думаешь об экипаже. Нужно спасти экипаж, удержать машину и уйти от ответных действий.

Авторитетный в США журнал Newsweek сковозь зубы признает: российский танк Т-90М «Прорыв» имеет преимущество перед американским M1 Abrams Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Другой член экипажа «Крепыша» (с позывным «Седой») нахваливает систему управления огнем (СУО) танка – «Калина». Она оборудована тепловизором. Наводчик-оператор засекает цель и производит выстрел. Он рассказывает:

- Здесь новый прицел, который отличается тем, что может видеть противника ночью и днем - он тепловой. Даже видно мышь за два километра.

Другие танкисты, воюющие на Т-90М, нахваливают пушку танка 2А82-1М калибра 125 миллиметров, которая может разнести вдребезги опорный пункт противника. Они напоминают, что Т-90М отличается от базовой версии новой конструкцией башенного модуля «с многослойным бронированием и оптимизированным размещением топлива и боекомплекта». И добавляют, что эта боевая машина оснащена системой управления огнем нового поколения, панорамным прицелом командира с лазерным дальномером и телевизионными каналами, а также многоканальным прицелом оператора-наводчика.

ТАНК Т-90М «ПРОРЫВ» – ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Технические характеристики

Экипаж — 3 чел.

Масса боевая – 48 т

Скорость максимальная:

— 70 км/ч (по шоссе)

— 45 км/ч (по пересеченной местности)

Запас хода — 550 км (с внешними баками)

Вооружение

Основное орудие — 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М с эжекционной продувкой ствола. Пушка стабилизирована в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Боекомплект 40 выстрелов.

Ракетный комплекс — танк оснащен ПТРК 9К119 «Рефлекс-М» и 9К119М «Инвар» с ракетами запускаемыми через ствол основного орудия.

Пулеметы:

- спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТМ,

- зенитный 12.7-мм пулемет Корд-МТ в дистанционно управляемой установке на крыше башни.

- Есть система управления огнем нового поколения «Калина»;

- Панорамный прицел командира с лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионным каналами;

- Многоканальный прицел оператора-наводчика «Сосна-У» интегрированный с системой наведения ракетного комплекса.

- А еще - радиостанция Р-168-25У-2 «Акведук» с цифровым управлением.

Плюс - аппаратура постановки дымовых завес ТДА (термо-динамическая аппаратура).

Есть даже кондиционер. А оборудование подводного вождения танка (ОПВТ) обеспечивает преодоление водных преград.

Что говорят о нашей боевой машине на Западе?

Даже авторитетный в США журнал Newsweek сковозь зубы признает: российский танк Т-90М «Прорыв» имеет преимущество перед американским M1 Abrams. У него меньший вес. Это позволяет ему легче передвигаться по грязи и пересекать небольшие мосты.

«Прорыв» создали на основе танка Т-72. Технику оснастили новой башней, более мощным двигателем. Благодаря этим характеристикам танк отличается повышенной степенью живучести. А американский M1 Abrams можно сравнить с «боровом, который жадно поглощает топливо».

Кстати…

Минобороны России сообщает, что что экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» активно тренируются уничтожать танки НАТО на Украине, в том числе американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.