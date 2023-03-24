Анекдоты: Купили дочке веб-камеру, теперь ровно одна треть комнаты идеально убрана…

Если вам надо быстро добраться куда-то, возьмите огнетушитель.

Никто никогда не остановит человека, бегущего с огнетушителем.

* * *

Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка.

* * *

Как ни старался физрук танцевать на дискотеке, все равно получались приседания.

* * *

Три причины для роста цен на продукты в России:

Причина 1: курс рубля падает.

Причина 2: курс рубля растет.

Причина 3: курс рубля стабилен.

* * *

- Решила похудеть. Записалась на фитнес, в бассейн и в хор...

- При чем тут хор?

- Да пофиг, лишь бы жрать некогда было!

* * *

Сегодня двухлетние дети уже могут разблокировать телефон, войти в интернет.

А что я делал в их возрасте? Я ел песок.

* * *

Двое друзей беседуют на лавочке во дворе:

- Никогда, слышишь, никогда не женись на собачнице!

- Но почему?!

- Моя на днях, прикинь, купила за 50 тысяч неснимаемый собачий ошейник от клещей и блох, с геолокацией и всякими приблудами, типа ударов током, когда собака слишком далеко от своего подъезда.

- Хм... Дороговато, конечно, но так-то - полезная вещь!

- Она тоже говорит - полезная. Но ты даже не представляешь, как эта фигня за день шею мне натирает...

* * *

Филологи так и не смогли определиться, по сколько им выпить. По 100 грамм или по 100 граммов.

* * *

- А почему такая красотка гуляет по саду одна?

- Ой, как мне надоели твои глупые шутки, Адам!

* * *

Бабки возле подъезда - те же гопники: сидят толпой на скамейке, питаются семками и знают всех на районе.

* * *

- Зачем ты подарил жене такой дорогой сервиз?

- Как зачем?! Теперь она меня близко не подпускает к мойке!

* * *

Фира с Моней лежат на диване, телик смотрят. Фирин телефон на кухне. Она слышит, пришла эсэмэска. Встает, идет... Видит, что сообщение от Мони. Читает: «Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»

* * *

Мало кто знает, что Лев Толстой писал свои произведения тушью «Макс Фактор». Это придавало им дополнительную длину и объем.

* * *

- Дорогой, я разбила твою машину!

- Ерунда, другую куплю.

- Машину?

- Жену.

* * *

Объявление:

«Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тот здесь больше не работает».

* * *

Дойти до двери и открыть ее пришедшему курьеру - это и есть настоящая шаговая доступность.

* * *

«Черный квадрат» Малевича - это настоящий шедевр. Но не живописи, а грамотного маркетинга.