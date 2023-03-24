Анекдоты: Купили дочке веб-камеру, теперь ровно одна треть комнаты идеально убрана…

Если вам надо быстро добраться куда-то, возьмите огнетушитель.
Никто никогда не остановит человека, бегущего с огнетушителем.
* * *
Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка.
* * *
Как ни старался физрук танцевать на дискотеке, все равно получались приседания.
* * *
Три причины для роста цен на продукты в России:
Причина 1: курс рубля падает.
Причина 2: курс рубля растет.
Причина 3: курс рубля стабилен.
* * *
- Решила похудеть. Записалась на фитнес, в бассейн и в хор...
- При чем тут хор?
- Да пофиг, лишь бы жрать некогда было!
* * *
Сегодня двухлетние дети уже могут разблокировать телефон, войти в интернет.
А что я делал в их возрасте? Я ел песок.
* * *
Двое друзей беседуют на лавочке во дворе:
- Никогда, слышишь, никогда не женись на собачнице!
- Но почему?!
- Моя на днях, прикинь, купила за 50 тысяч неснимаемый собачий ошейник от клещей и блох, с геолокацией и всякими приблудами, типа ударов током, когда собака слишком далеко от своего подъезда.
- Хм... Дороговато, конечно, но так-то - полезная вещь!
- Она тоже говорит - полезная. Но ты даже не представляешь, как эта фигня за день шею мне натирает...
* * *
Филологи так и не смогли определиться, по сколько им выпить. По 100 грамм или по 100 граммов.
* * *
- А почему такая красотка гуляет по саду одна?
- Ой, как мне надоели твои глупые шутки, Адам!
* * *
Бабки возле подъезда - те же гопники: сидят толпой на скамейке, питаются семками и знают всех на районе.
* * *
- Зачем ты подарил жене такой дорогой сервиз?
- Как зачем?! Теперь она меня близко не подпускает к мойке!
* * *
Фира с Моней лежат на диване, телик смотрят. Фирин телефон на кухне. Она слышит, пришла эсэмэска. Встает, идет... Видит, что сообщение от Мони. Читает: «Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»
* * *
Мало кто знает, что Лев Толстой писал свои произведения тушью «Макс Фактор». Это придавало им дополнительную длину и объем.
* * *
- Дорогой, я разбила твою машину!
- Ерунда, другую куплю.
- Машину?
- Жену.
* * *
Объявление:
«Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тот здесь больше не работает».
* * *
Дойти до двери и открыть ее пришедшему курьеру - это и есть настоящая шаговая доступность.
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«Черный квадрат» Малевича - это настоящий шедевр. Но не живописи, а грамотного маркетинга.