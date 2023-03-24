Вопрос дня: А вам не страшно, что ваше место займет искусственный разум? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виктор Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР:

- У нейросети в авиации есть преимущество - быстродействие. Там, где человек не сможет принять моментальное решение, искусственный интеллект быстрее выберет оптимальный вариант. Но на следующем этапе, когда нейросеть выходит из форс-мажора, человек чаще полагается на интуицию и опыт...

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур ВНИИ риса:

- В селекции такое пока невозможно. Что, нейросеть, проанализировав вал информации, придумает новый сорт дыни или лука и выдаст лучший вариант для скрещивания самых классных сортов? Да черта с два! В природе так не работает.

Эдуард Рыбаков, эколог, биолог:

- Я жизнь посвятил искусству слияния человека с живой природой - какая нейросеть сможет меня заместить?! Я днем и ночью работаю на тонкой грани, компьютеру недоступной.

Леонид Головко, завкафедрой уголовного процесса МГУ:

- За всеми современными громкими юридическими процессами не лежит ничего более, чем маркетинг. Можно ли сказать, что в таких случаях компьютерная программа, быстро анализирующая весь объем данных, которые в нее введены, окажется успешнее живых юристов, которые всегда учитывают человеческий фактор? Машина не выйдет за рамки, а юристам так поступать приходится то и дело.

Аскольд Запашный, худрук Большого Московского цирка:

- Мы в очереди угроз от искусственного интеллекта стоим в конце. И дело не в том, что тигр реагирует на запах знакомого ему человека, а на запах машины не отреагирует. Это не так, для зверя запах в контакте вторичен. Тут вопрос в конкуренции с нашим уровнем интеллекта.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- При моей жизни такого не случится. Это связано и с научной подготовкой гидрометеорологов, и с их жизненным и экзистенциальным опытом. Вероятность ошибки в прогнозах есть всегда. И никакая нейросеть такую возможность не исключит, как бы мы интенсивно ни развивали науку. Синоптик сегодня использует нейросети, но как помощника в обработке вала информации, улучшающего качество прогноза.

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