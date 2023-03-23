Герой спецоперации «Z» сержант Сорокин уничтожил два танка и три БТР

Сержант Никита Сорокин и старший сержант Алексей Рябов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Исправная стрельба в мишень – великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам»!

ПОБЕДИЛ В АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДУЭЛИ

Старший сержант Алексей Рябов

«Командир орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи старший сержант Алексей Рябов, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял специальные задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений. При смене огневой позиции расчет старшего сержанта Алексея Рябова подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны националистических формирований. Проявив мужество и решительность, оперативно привел орудие в боевое положение. Выявив цели и выполнив наводку, Алексей открыл огонь, в результате которого уничтожил две самоходные артиллерийские установки и до 9 националистов.

Старший сержант Алексей Рябов за проявленную отвагу и самоотверженность при выполнении специальных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни был награжден медалью «За отвагу»».

ЗАПТУРИЛ ДВА ТАНКА И ТРИ БТР

Сержант Никита Сорокин

«Перед подразделением российских военнослужащих, в состав которого входил инструктор батареи противотанковых управляемых ракет (ПТУР) сержант Никита Сорокин, была поставлена задача – обеспечить оборону освобожденного от украинских националистов населенного пункта на одном из танкоопасных направлений. Противник, стремясь восстановить контроль над поселком, предпринял попытку наступления и атаковал позиции Сорокина, используя при этом тяжелую бронетехнику. В ходе ожесточенного боя с националистами Никита, действуя смело и решительно, своевременно меняя позиции и грамотно используя условия местности прицельными пусками ПТУР два танка и три боевых машины пехоты. Продолжая вести бой, Никита обнаружил группу боевиков, предпринявших попытку атаковать наших военнослужащих с фланга. Мгновенно сориентировавшись, Никита точной стрельбой из штатного оружия уничтожил противника. Потеряв значительное количество живой силы, украинские националисты были вынуждены отступить. Смелые и решительные действия сержанта Сорокина позволили отразить атаку боевиков на населенный пункт».