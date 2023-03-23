Ожидавший экстрадиции в США сын российского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии

21 марта было итальянским судом принято решение об экстрадиции Усса в США Фото: Соцсети

Задержанный в Милане 17 октября 2022 года по запросу США 40-летний российский предприниматель Артем Усс, сын главы Красноярского края, сбежал из под домашнего ареста, - сообщает газета «La Repubblica».

За океаном нашего гражданина обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. По мнению нью-йоркских «законников» Артем причастен к контрабанде нефти из Венесуэлы в Китай и Россию, банковскому мошенничеству и попытке передачи РФ военных технологий.

Усс, успевший провести в тюрьме итальянского северного города Бусто-Арсицио более месяца, в декабре 2022 года был помещен под домашний арест в своей квартире в миланском районе Базильо и был обязан носить электронный браслет.

21 марта было итальянским судом принято решение об экстрадиции Усса в США, причем местная Фемида в итоге признала обвинения американцев в контрабанде полупроводников и процессоров несостоятельными. Можно представить, каково же было качество доказательной базы из Нью-Йорка...

Со дня на день адвокаты россиянина собирались подать апелляцию в кассационный суд, но Артем не стал испытывать удачу и накануне скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщают местные газеты со ссылкой на правоохранителей, сигнал о нарушении целостности браслета Усса поступил на пульт в 15-00 22 марта. Прибывшие на место полицейские обнаружили пустую квартиру и валяющийся на полу «тюремный гаджет», разрезанный пополам.

В настоящее время беглеца разыскивает полиция, к операции по его розыску подключили спецотдел корпуса Карабинеров.