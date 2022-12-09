Параллельный импорт: как бизнес решает проблему поставок

С 24 февраля более 1000 зарубежных компаний покинули российский рынок или приостановили работу в РФ. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Многие иностранные производители сейчас не могут официально работать с Россией, что привело к развитию параллельного импорта – закупке иностранных товаров в дружественных для России странах.

- С 24 февраля более 1000 зарубежных компаний покинули российский рынок или приостановили работу в РФ. И с 6 марта правительство легализовало параллельный импорт в России, - объяснят сооснователь и коммерческий директор «АйдоЛаб» Артем Ступак. - Параллельный импорт — это поставка в Россию оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Тех товаров, которые были под защитой товарного знака, зарегистрированного в России. Если производитель не зарегистрировал товарный знак в РФ, то и раньше можно было его завозить без согласия правообладателя... Легализация параллельного импорта не означает, что можно ввозить в Россию контрафактный товар или откровенные подделки. Товар должен быть оригинальным и иметь документы, подтверждающие его качество. То есть, завозить мировые бренды полуподвального производства из стран Азии, всё также нельзя. Например, кроссовки Nike или продукцию Adidas сшитые в Тайване... Параллельный импорт существовал и до введения санкций: многие российские компании в разных объемах завозили иностранные товары по серым схемам, безусловно, нарушая законы РФ. Такой импорт означает, что продажа товара, завезенного таким способом, идет параллельно официальным продажам дистрибьютора правообладателя в России. Но так как многие иностранные компании ушли из РФ, закрыли свои представительства или запретили официально поставлять свой товар на российский рынок, то параллельный импорт стал единственным вариантом для продолжения насыщения нашей страны иностранной продукцией… Финансовые и логистические цепочки уже адаптировались и перестроились для нормализации поставок. Сроки проведения валютных платежей в другие страны практически не изменились. Сроки доставки товара увеличились в диапазоне 10-40% в зависимости от вида перевозок.

- Что изменилось после легализации параллельного импорта? Что можно ввозить по параллельному импорту?

- С марта число покинувших Россию брендов увеличилось, поэтому в июне 2022 года Минпромторг обновил список товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Приказ Минпромторга от 03.06.2022 №2299:

- электроника: Apple, Samsung, HP, Intel, Siemens, Asus, GoPro, Panasonic, Electrolux;

- бытовая техника: Dyson, Philips, Bosch;

- одежда и обувь: любые бренды.

- фармацевтическая продукция: o. b., Carefree;

- автомобили: BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Tesla, Toyota, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Jeep, Skoda, Bentley, Volkswagen;

- шины: Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental;

- игровые приставки: Xbox, PlayStation и Nintendo;

Производитель может не только знать, как именно российские компании закупают санкционный товар, но и одобрять и помогать реализовывать данную схему. И напротив – быть не в курсе, какими путями продукция попадает на российский рынок.

Реализовать параллельный импорт можно несколькими способами: а) прямая закупка санкционных товаров у официального дилера производителя в дружественной стране и поставка в РФ; б) закупка через местную компанию-посредника дружественной для РФ страны у официального дилера производителя в любой точке мира; в) закупка через местную компанию-посредника напрямую у иностранного производителя как бы для внутреннего рынка дружественной страны, но с дальнейшим вывозом товара в Россию. "Важно понимать, что в данном случае продукция не становится контрафактной, - подчеркивает эксперт. - Контрафакт – это откровенная некачественная подделка, не имеющая ничего общего с официальным производителем товара. При параллельном импорте качество и гарантийные обязательства на товар сохраняются в полном объеме. Только теперь гарантийные обязательства выполняет не сам производитель, а официальный дилер или иная компания, которая осуществила поставку в Россию".

Cооснователь и коммерческий директор «АйдоЛаб» Артем Ступак Фото: Личный архив

- На что надо обращать внимание покупателю?

- Приобретая товары, привезенные в Россию по параллельному импорту, клиенту стоит обратить внимание, кто несет ответственность при возникновении гарантийного случая. Как именно и кем будут отремонтирован товар или заменен на новый. Есть ли все необходимые документы от производителя. Если поставщик поставил товар в РФ через третью страну, то в большинстве случаев потребитель даже не поймёт, что на российском рынке данная продукция появилась по параллельному импорту.

Итак, на что стоит обратить внимание покупателю: какие документы предоставляет продавец на товар; из какой страны продукция попала в РФ, кто несет гарантийные обязательства, как именно будет происходить ремонт или замена товара по гарантийному случаю: сколько времени потребует гарантийный случай.

- Россиянам не стоит пугаться товаров, завезенных по параллельному импорту. Качество, гарантия и все необходимые документы опытные импортеры всегда соблюдают и предоставляют, - утверждает Ступак. -- В условиях внешнеполитического давления такой вариант насыщения внутреннего рынка иностранными товарами позволяет ни в чем себе не отказывать и продолжать вести привычный образ жизни. А для ключевых отраслей и сфер жизни общества, таких как лабораторные исследования пищевой продукции, параллельный импорт - единственная возможность поставлять жизненно необходимые пакеты для отбора проб.