В Подмосковье для раненых в СВО военнослужащих открыли «школу обучения ходьбы»

Фото: Министерство обороны РФ

Для проведения реабилитации военнослужащих-участников специальной военной операции после ампутации нижних конечностей в 8-м филиале Главного военного клинического госпиталя им.Н.Н.Бурденко в Подмосковье создана специальная «школа обучения ходьбы».

- Пациенты обучаются правильно ходить на протезах высокого функционального класса под руководством врачей-реабилитологов и инструкторов лечебной физкультуры. Военными медиками также используются роботизированные комплексы для разработки суставов верхних и нижних конечностей, методики виртуальной реальности, позволяющие значительно сократить сроки восстановления на следующий этап реабилитационного лечения, - рассказал «КП» начальник 8-го филиала Главного военного клинического госпиталя им.Н.Н.Бурденко подполковник медицинской службы Сергей Хвостов.

Хвостов показал журналистам программы виртуальной реальности, которые погружают пациентов в различные ситуации (прогулка по лесу, места общественного пользования, путешествие), благодаря чему они начинают адаптировать мышцы к нагрузкам, с которыми встретится в обычной жизни.

- Также используется транскраниальная магнитная стимуляция – метод непрямой стимуляции головного мозга и определенных его участков в зависимости от патологий, терапии с применением интерференционных токов, нормализующими тонус крупных и мелких сосудов, паровоздушные углекислые ванны. Для устранения явления кислородного голодания в поврежденных органах и тканях используется гипербарическая оксигенация – метод лечения кислородом под повышенным давлением в медицинской барокамере, - перечислил доступные пациентам процедуры начальник филиала военного госпиталя.

На днях «КП» сообщала, что хирурги Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко собираются вернуть бойца СВО в строй с новым лицом. Военные врачи не только спасли жизнь военнослужащего, который получил смертельное минно-взрывное ранение головы, но и восстанавливают все утраченные косточки на 3D-принтере.

«Благодаря профессионализму военных хирургов, военнослужащий будет адаптирован в обществе, он сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика. Более того, после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании даже сможет продолжить военную службу», - пообещали в Минобороны России.