Дочь Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит ее неизлечимо больной отец

Брюс Уиллис. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В апреле 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры из-за расстройства речи. Звезда «Крепкого орешка» борется с серьезной болезнью - афазией, из-за которой он больше не может работать. С тех пор об актере ничего не было слышно. Поклонники переживали – что происходит с Брюсом? Свежими снимками актера поделилась его дочь Талула. На своей странице в соцсетях она опубликовала фото из дома отца и его жены Эммы Хемминг.

На редких кадрах актер снят во время семейного обеда. Брюс выглядит довольно бодрым и крепким для своего возраста и диагноза. Камера запечатлела атмосферу любви и заботы, которой окружен 67-летний актер. На одном из снимков Брюс сидит за накрытым обеденным столом вместе с Эммой. На другом – стоит рядом со своей бывшей женой Деми Мур и дочкой Талулой.

Свежими снимками актера поделилась его дочь Талула. Фото: соцсети.

«Я очень, очень люблю моих родителей и всю мою семью», - эмоционально подписала снимок девушка.

Афазия – это расстройство речи, возникающее после повреждения мозга (например, после инсульта, травмы головы, опухоли или воспалительного процесса). Она развивается в результате поражения участков в коре головного мозга, отвечающих за речь. Афазия нарушает все языковые способности: человек теряет способность нормально говорить, понимать, читать и писать. Он не в состоянии воспроизводить речь, какие-либо звуки или даже воспринимать речь, обращенную к нему.

На фото актер стоит рядом со своей бывшей женой Деми Мур и дочкой Талулой. Фото: соцсети.

Хотя семья Брюса Уиллиса заявила о его болезни лишь недавно, в Голливуде говорят, что состояние актера уже давно не было ни для кого секретом. Последние несколько лет артист был вынужден сниматься с наушников в ухе, через который ему диктовали реплики. На эту хитрость пришлось пойти после того, как у Брюса несколько раз возникали проблемы с речью на съемочной площадке.

Из-за болезни Брюса сцены с его участием обычно снимали в Лос-Анджелесе, где он живет, чтобы его семья была рядом и заботилась о нем во время съемок. Режиссерам приходилось идти на всевозможные ухищрения. Например, они стали все чаще использовать вместо Уиллиса дублеров, чтобы увеличить время его присутствия на экране. Благодаря дублерам Брюс снимался только в самых важных сценах и работал на съемочной площадке всего три дня.

Уиллису очень помогла его семья, которая заботится о нем и помогает артисту справиться с проблемами. С 1987 по 2000 год Брюс был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году он женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг. Обе жены скооперировались и вместе ухаживают за Брюсом. Например, период самоизоляции во время пандемии коронавируса он провел не с нынешней с женой, а с бывшей – в одном доме с Деми Мур и их тремя дочками.