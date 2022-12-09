В Литве испугались массового желания школьников изучать русский язык

70% литовских детей изучают русский язык Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что власти страны озабочены тем фактом, что большинство детей в литовских школах в качестве второго иностранного языка выбирают русский.

– Это, конечно, не совсем нормально, что около 70% литовских детей изучают русский язык, – пожаловалась Шюгждинене на заседании Комитета Сейма по образованию и науке.

По словам чиновницы, руководству страны хотелось бы видеть совсем иной выбор – в пользу немецкого, французского или польского языков, но, что есть – то есть.

Глава Минобразования уверена, что во всем виноваты родители детей, которые вкладывают своим чадам неправильные мысли. А еще Шюгждинене заявила, что страна должна продолжить курс на отказ от преподавания русского языка в школах, но делать это нужно постепенно.

Кроме того министра волнует вопрос переподготовки преподавателей русского языка – поскольку в стране хронически не хватает педагогов, необходимо предусмотреть возможность получения другой квалификации для учителей русского после того, как интерес к языку сократится. А Шюгждинене на это очень надеется и видит основную задачу своего ведомства в этом направлении в «просветительской» работе с родителями школьников.