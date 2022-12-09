Граждане Южной Кореи принудительно помолодеют

В Южной Корее при рождении малышу записывают в документы один год и прибавляют возраст в первый день Нового года Фото: EAST NEWS

Парламент Южной Кореи принял закон, согласно которому в стране отменяется традиционное исчисление возраста граждан и осуществляется переход на международные стандарты. В связи с этим часть граждан официально помолодеют на год или даже на два.

Принятая почти во всем мире практика – регистрация возраста младенца в ноль лет в момент появления на свет, а затем добавление года в каждый день рождения. В Южной Корее при рождении малышу записывают в документы один год и прибавляют возраст в первый день Нового года по лунному календарю; это так называемый корейский возраст.

Есть и еще одна система подсчета, используемая в Южной Корее: человеку добавляют года не в день рождения, а 1 января.

Таким образом, в стране используется сразу три системы исчисления возраста, что вносит изрядную путаницу в документы. Теперь же эта проблема должна быть решена раз и навсегда.

Примечательно, что международную систему подсчета возраста в Республике Корея используют с середины прошлого века, но применяется она в основном для медицинских и юридических целей. А вот, скажем, для определения возраста, с которого можно покупать и употреблять алкоголь, используются традиционные методы подсчета.