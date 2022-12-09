В США мэром города стал выпускник средней школы

Зачем ждать, когда тебе исполнится 30 или 40, если ты можешь стать мэром уже сейчас? Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

18-летний активист Демократической партии США Джейлен Смит, который несколько месяцев назад закончил среднюю школу и поступил в колледж, избран на пост мэра городка Эрл (штат Арканзас). Население Эрла составляет 1800 человек.

Смит теперь является самым молодым афроамериканцем, занявшим столь высокую должность. Но это не пугает его, ведь он уже был председателем школьного совета и, по его словам, понимает степень ответственности.

«Зачем ждать, когда тебе исполнится 30 или 40, если ты можешь стать мэром уже сейчас?» - рассудил Смит, когда выдвигал свою кандидатуру. Тогда же он заявил, что сможет совмещать и работу, и учёбу в колледже.

Перед проведением голосования, юный кандидат пообещал, что усилит местный отдел полиции, найдет средства на ремонт дренажной системы, а также заключит договор с какой-то торговой сетью на открытие в Эрле супермаркета. Пока же горожане ездят за продуктами в соседний населенный пункт.

На выборах за Смита проголосовали 235 избирателей, его противник набрал 185 голосов.