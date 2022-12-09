Хорватии разрешили войти в Шенгенскую зону

Попасть в Хорватию станет проще Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

С начала 2023 года к Шенгенской зоне присоединится еще одно государство – им станет Хорватия. Соответствующее решение приняли главы МИД стран-участниц Евросоюза на состоявшейся накануне встрече в Брюсселе. Таким образом, контроль на границах между Хорватией и странами Шенгенского соглашения будет упразднен, а диппредставительства Хорватии по всему миру начнут выдавать т.н. шенгенские визы.

Хорватия граничит с Венгрией, Словенией и Италией, входящими в альянс. Кроме того соседками страны являют Сербия, Черногория и Босния и Герцеговина, которые к Шенгенской зоне не относятся.

Предполагалось, что с 1 января наступающего года к соглашению также присоединятся Болгария и Румыния. Однако против их вхождения в Шенгенскую зону однозначно высказались министры иностранных дел Австрии и Нидерландов, которые боятся наплыва мигрантов через балканские страны, что на фоне ожидающейся зимой волны беженцев с Украины может стать для этих стран настоящей катастрофой.

Так, например, в Австрии с начала года зафиксировано свыше 100 тысяч случаев незаконного перехода границ, а в случае присоединения названных стран к Шенгенскому соглашению неконтролируемая миграция по так называемому балканскому маршруту может очень серьезно возрасти.