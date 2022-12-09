Самарская область выиграла федеральный конкурс по строительству международного студенческого кампуса

Межвузовский кампус в Самаре станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны.

Заслуженная победа

Проект межвузовского кампуса Самарской области признан одним из лучших в федеральном конкурсе. До 2030 года по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты» запланировано построить не менее 25 таких объектов мирового уровня. В 2022 году на конкурс поступило 39 заявок из 34 регионов страны. 8 декабря на заседании Правительства РФ было объявлено о победе проекта Самарской области.

При рассмотрении заявок учитывался целый ряд факторов: участие университетов в крупнейшей программе «Приоритет-2030», планы по созданию технопарка, взаимосвязь кампуса с территориями с особым правовым статусом (особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития), влияние кампуса на качество городской среды, оригинальная концепция архитектурно-градостроительных решений и т.д.

У проекта Самарской области для победы были все аргументы из возможных. Так, три университета губернии (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет) являются участниками программы господдержки «Приоритет 2030». На участие в программе претендовали 207 российских вузов. Ключевые вузы региона имеют статус опорных. Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» итогам работы в 2021 году признан одним из лидеров среди созданных НОЦ. Сегодня он объединяет 6 регионов России, сотрудничает с университетами Белоруссии, его стратегические индустриальные партнеры - госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос».

К реализации проекта кампуса в Самарской области привлечены сильные партнеры. Это Сбер, который откроет здесь школу программирования «Школа 21», центр «Сириус» с центром для одаренных детей «Вега».

Столица студенчества

То, что Самарская область – это сильная, разносторонняя и востребованная студенческая площадка, показал юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Праздник был организован в Самаре. В нем приняло участие 5000 человек из 85 регионов страны, а также делегации ДНР и ЛНР. В дни фестиваля конкурсные площадки посетили более 120 тысяч зрителей, а «Фестивальные городки» – порядка 650 тысяч человек.По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, тот факт, что Самара в 2022 году стала столицей студенчества, тоже привлекло внимание экспертов, вузовского сообщества и помогло получить поддержку проекта межвузовского кампуса.

- Для Самарской области это очень важное событие. Самарская область стала победителем в конкурсе по размещению межвузовского кампуса, и я благодарен нашим коллегам из Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования за оценку наших усилий. Проведена большая работа по разработке концепции, бизнес-плана этого проекта. И здесь, объединяя усилия разных университетов, объединяя усилия региона и федерального правительства, появится кампус, который заложит основы действительно передового, опережающего развития нашего региона. Конечно, важнейшую роль в принятии этого решения сыграла поддержка Президента. Я обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о поддержке нашего проекта по размещению кампуса, и сегодня это решение состоялось. Я хочу поздравить всех студентов, преподавателей, всех жителей Самарской области с этим важнейшим решением, - отметил Дмитрий Азаров.

Межвузовский кампус на 5000 мест будет построен возле стадиона «Солидарность Самара Арена». На реализацию проекта Самарская область получит софинансирование из федерального бюджета.