Что происходит в ТРЦ "Мега Химки": прямая видеотрансляция

Пожар в подмосковном ТЦ «Мега Химки» начался около 6 часов утра в магазине OBI, загорелась кровля торгового центра.

По информации МЧС, первоначальная площадь пожара составляла 250 кв. метров. Позже огонь распространился на 7 000 кв. метров. По предварительным данным, никто не пострадал, тушение огня продолжалось.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара в помещении строительного гипермаркета, находящегося в торгово-развлекательном центре «Мега Химки» в городском округе Химки. На место возгорания выезжал Химкинский городской прокурор Денис Андреев. В ходе проверки будут выявлены все детали и причины произошедшего.

По предварительным данным, в результате пожара в торговом центре «Мега Химки» погиб один человек, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья.

Причиной пожара в ТЦ в Подмосковье мог стать поджог.