Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 декабря 2022 7:10

Виктор Потуремский: «Единая Россия» не просто справилась с вызовами этого года, но сумела нарастить и увеличить своё влияние

Рейтинг партии среди электорально активных избирателей значимо растёт
Павел ЧЕРНЫШОВ

Это отличает ЕР от партии оппонентов, отметил гендиректор Центра стратегического планирования в ходе экспертной дискуссии «Единая Россия»: итоги года и новые вызовы».

«Электорат «Единой России» значительно более дисциплинированный, - пояснил Виктор Потуремский. - В этом смысле - это тоже успех партийной работы, то есть это многосторонняя работа партии, которая фиксируется социологическими инструментами. Сейчас «Единая Россия» воспринимается, как политическая сила, которая защищает интересы мобилизованных, их семей, а также решает вопросы нормального функционирования и работы региональной власти».

КАРТИНА ДНЯ