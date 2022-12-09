Виктор Потуремский: «Единая Россия» не просто справилась с вызовами этого года, но сумела нарастить и увеличить своё влияние

Это отличает ЕР от партии оппонентов, отметил гендиректор Центра стратегического планирования в ходе экспертной дискуссии «Единая Россия»: итоги года и новые вызовы».

«Электорат «Единой России» значительно более дисциплинированный, - пояснил Виктор Потуремский. - В этом смысле - это тоже успех партийной работы, то есть это многосторонняя работа партии, которая фиксируется социологическими инструментами. Сейчас «Единая Россия» воспринимается, как политическая сила, которая защищает интересы мобилизованных, их семей, а также решает вопросы нормального функционирования и работы региональной власти».