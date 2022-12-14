Федор Кадников: «Держим руку на пульсе»

Федор Кадников

Летом этого года Минюст РФ представил проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, с целью декриминализировать целый ряд статей УК по экономическим составам. Какие изменения предполагаются, почему законопроект пока остается без движения, а также, в каких условиях придется работать юристам в ближайшем будущем – разъяснил Федор Кадников, юрист и адвокат, автор учебников по уголовному праву, член Союза криминалистов и криминологов.

— Федор, давайте для начала разберемся: о каких именно статьях идет речь и в чем суть изменений?

— Да, конечно. Это ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», ст. 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории», ст. 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах». Предлагаются косметические изменения диспозиции ст.169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Планируется исключение уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара (ч.2 ст.180 УК РФ). По замыслу авторов проекта, уголовная ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ) будет наступать только в том случае, если это деяние совершено группой лиц предварительному сговору и причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Также, планируется отказаться от привлечения к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (ст.171 УК РФ). При этом иные основания для привлечения к уголовной ответственности по данной статье остаются в силе.

Кроме того, для ряда статей экономической направленности авторы законопроекта предлагают изменить размеры значительного, крупного и особо крупного ущерба, увеличив их в полтора раза.

— Законопроект представлен общественности три месяца назад, но с тех пор находится без движения. Как вы думаете, почему? И как вы в целом его оцениваете?

— Законопроект, на мой взгляд, недостаточно педалируется его авторами. По какой причине – мне, само собой, неизвестно. Возможно, кто-то посчитал его чрезмерно гуманным. Возможно, сложилось мнение, что для принятия таких изменений сейчас не лучшее время.

Полагаю, что положительным моментом проекта является увеличение пороговых значений причиненного ущерба по ряду статей Уголовного кодекса. В то же время, размер ущерба по «классическому» мошенничеству – части 1-4 ст.159 УК РФ – остался неизменным. Это явная недоработка авторов проекта, т.к. подавляющее большинство уголовных дел в сфере экономики и в отношении коммерсантов возбуждается именно по этой статье. Остальные нововведения, если они будут приняты на законодательном уровне, по моему мнению, ввиду их небольшой значимости, на практику работы силовых структур не повлияют никак.

— Вы – не только практикующий адвокат, но и кандидат юридических наук, автор ВУЗовских учебников. Расскажите, как Вам удается совмещать теорию с практикой? И как часто приходится в нашей стране «переписывать учебники»?

— Уголовное право, как и любая наука, развивается. Именно поэтому необходимо постоянно следить за взаимосвязью теории уголовного права и практики его применения. Теория не должна отставать от вызовов сегодняшнего дня обществу, а практика – быть максимально основанной на теории, ибо теория есть идеал, пусть и недостижимый. И обратное – теория не должна слишком высоко подниматься в облака идеализма, так как ее смысл – практическое применение. Кроме того, коллизии, случающиеся на практике, должны детально изучаться теорией с целью формирования новых теоретических подходов, разработки и принятия нового законодательства, а также корректировки существующего. Аналогично поступаю и я. Привожу в научных работах интересные примеры из своей практики и практики коллег, рассматриваю варианты совершенствования законодательства на этих примерах.

— Как часто приходилось менять научные подходы, в связи с изменением законодательства?

— Я бы не сказал, что с изменением законодательства автоматически меняется и научный подход. Скорее, изменение законодательства является, в том числе, результатом эволюции научного подхода. Научный подход, по большому счету, всегда един – это исследование проблемы с использованием основных теоретических методов научного исследования – индукции, дедукции, синтеза, анализа и т.д. Кроме того, я могу видеть проблему шире, чем «чистые» теоретики, или даже юристы-практики, поскольку имею большой опыт работы в структуре МВД. Это помогает «держать руку на пульсе», и понимать, что будет работать и работает, а что – нет. Это помогает мне и на практике осуществлять представление интересов своих клиентов в ходе их общения с правоохранительными органами. Я, как бывший следователь, иногда «читаю» намерения оппонента, а это является необходимым для предсказания ситуации и выбора линии поведения.

Думаю, часто именно тот факт, что люди, которые пишут законы, далеки от реальности, и приводит к различным проблемам в области правоприменения.

— А что сейчас занимает умы ваших коллег по цеху? Вы ведь являетесь экспертом конкурса законотворческих инициатив «Новый закон», состоите в профильных редколлегиях издательств…И видите массу работ.

— Отметить могу то, что в последнее время качество работ значительно выросло, вектор действительно стал смещаться с теоретического на более практический, надеюсь, это произошло не без моего влияния. Что касается интересов авторов, то я заметил, что они в последнее время смещаются к теме IT, кибербезопасности, и вообще, в сторону технологий. Это веяние времени, надо это понимать. Не только в России, а во всем мире. В прошлом году я принимал участие в Международной научной конференции «Актуальные проблемы уголовно-правовой науки с точки зрения сравнительного правоведения», проводимой Потсдамским университетом Германии, и там тоже наблюдал эту тенденцию.

— Вы регулярно выдвигаете предложения по совершенствованию уголовного закона. Скажите, какие еще изменения назрели в области экономических преступлений?

— Например, «Народная» статья российского предпринимателя – статья 159 Уголовного кодекса. Эта норма долгие годы не претерпевает никаких изменений, хотя это явно необходимо. В последние годы к обвинению в совершении мошенничества и иных преступлений экономической направленности часто добавляется ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества и (или) участие в нем». На сегодня главная проблема для адвоката, осуществляющего защиту по уголовным делам в сфере экономики – минимизировать последствия для подзащитного по основной статье, и, по возможности, «развалить» в суде обвинение по ст.210 УК. Принятие поправок, с обсуждения которых мы сегодня начали, могло бы быть первым шагом в сторону улучшения делового климата. Будем следить за ситуацией, внимательно изучать все изменения и вносить их, по мере обрастания практикой, в учебные пособия Надеюсь, нам удастся создать следующему поколению юристов плацдарм для эффективной работы.