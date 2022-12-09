"Времена турбулентности и кризиса". Какие вопросы будет решать Путин на саммите ЕАЭС в Бишкеке

Главная тема встречи: создание общего рынка газа Фото: REUTERS

Пятницу Владимир Путин проводит в Киргизии. Здесь проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это «дитя» бывшего Таможенного союза и Единого экономического пространства. Два старых объединения трансформировались в одно новое.

Члены почти те же, что и в Организации коллективной безопасности: кроме нас еще Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Последние наши союзники.

Повод для встречи глав государств более, чем достойный. Заканчивается годовое председательство Киргизии в ЕАЭС. В 2023 году во второй раз главной станет Россия.

Заседание прошло в «государственной резиденции №1 «Ала-Арча» на юге Бишкека. Судя по всему, в прошлом тут было что-то еще – десятки платанов в соседнем парке изрезаны надписями а-ля «ДМБ 2007» и «Коля здесь был». Говорят, раньше в этих краях долго базировались военные.

Как и положено на Востоке, перед главным входом расстелили большой ковер. Местный служитель долго подметал его веником к приезду политиков. Но снегопад усилился, и к моменту появления Путина, ковер со ступеньками порядочно замело.

- Наша встреча проходит во времена турбулентности и кризиса. Надо все делать для роста торговли и взаимовыгодного партнерства. Интеграция – прочная основа для формирования мостов между глобальными рынками, - заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Главная тема встречи: создание общего рынка газа. Вопрос в нынешнее время не простой. Москва явно добивается сырьевой интеграции, а бывшие союзные республики тянут, не зная, выиграют они от этого или проиграют. На одной чаше весов упрощенная покупка российских углеводородов, на другой - риск попасть под вторичные санкции.

Недавно глава Казахстана Токаев на встрече с Мишустиным обмолвился, что Владимир Владимирович предложил ему тройственный газовый союз Москвы, Астаны и Ташкента. Но Узбекистан уже официально заявил, что ни на какой «газовый союз» не согласен.

Да, качать наш газ через Казахстан узбеки готовы. Но это чисто коммерческий проект покупателя и продавца без политической подоплеки. Узбекистан с 2020 года имеет статус страны-наблюдателя в ЕАЭС, однако в этот раз президент республики отказался от визита. Вместо себя он отправил главу правительства.

Еще в Бишкеке обсудят развитие единого рынка услуг, промышленную кооперацию и косвенные налоги на электронном рынке. Конечный итог: им будет проще работать у нас, а нам – у них. Хорошая новость для тысяч релоцировавшихся россиян.

Политики обсудят возможности свободной торговли с ОАЭ. Похожие переговоры ЕАЭС уже ведет с Индией и Индонезией.

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