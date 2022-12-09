Вокалиста Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании девушки с аутизмом и ДЦП

Адвокаты Картера категорически отрицают факт изнасилования Фото: EAST NEWS

Певца Ника Картера, участника популярного в конце 90-х и начале 2000-х бойз-бэнда Backstreet Boys, обвиняют в изнасиловании. 39-летняя Шэннон Рут подала заявление в суд округа Кларк, штат Невада. А преступление, в котором она обвиняет Картера, якобы имело место в городе Такома, штат Вашингтон, в 2001 году. Тогда Рут было 17 лет и она была девственницей. А еще страдала (как и сейчас страдает) от аутизма и последствий детского церебрального паралича.

Рут заявила, что после концерта с другими поклонницами ждала Картера, чтобы получить его автограф. Он выделил девушку из толпы и пригласил присоединиться к нему в автобусе. Там он дал ей попробовать какой-то напиток розового цвета, который назвал «Соком для випов» (у него был вкус алкоголя), а потом начал принуждать к оральному сексу. Он начал рассказывать девушке, что делать, не обращая внимания на то, что она плачет и просит его остановиться. Потом стянул с нее трусики (она сопротивлялась), повалил на кровать и изнасиловал. При этом говорил, что все происходящее «останется их особенным секретом». А еще Рут утверждает, что Картер заразил ее вирусом папилломы.

По словам Рут, годы, прошедшие с того дня, были наполнены «болью, смятением, чувством бессилия, стыдом и попытками причинить себе вред». И «все это было прямым следствием того, что Ник Картер меня изнасиловал». На пресс-конференции она заявила: «У меня аутизм и я живу с ДЦП, но, думаю, ничто не отразилось на мне так негативно, как то, что со мною сделал Ник Картер». И добавила, что певец начал ей угрожать, когда она сказала, что сообщит о произошедшем в полицию: «После того, как он меня изнасиловал, называл меня «отсталой стервой», схватил меня, оставив синяки… Он пытался запугать меня и заставить замолчать. Он сказал, что настроит против меня людей, потому что он Ник Картер, и у него достаточно влияния, чтобы сломать мне жизнь. Я чувствовала, что мне совершенно не к кому обратиться. Я искренне верила, что, если кому-нибудь об этом расскажу, отправлюсь в тюрьму».

Однако адвокаты Картера категорически отрицают факт изнасилования. «Заявление об инциденте, якобы имевшем место более 20 лет назад, не только несостоятельно с юридической точки зрения, но и ни в коей степени не соответствует действительности. К сожалению, уже несколько лет мисс Рут манипулировали, заставляя ее выдвинуть ложные обвинения против Ника. И эти обвинения с течением времени изменялись, постоянно и в существенной степени. Никто не должен быть одурачен трюками, которые организует перед журналистами адвокат, пользующийся предоставившейся ему возможностью… В любом случае, обвинения беспочвенны, и мы не сомневаемся, что в суде быстро это поймут».

Однако это еще не все: в четверг еще три женщины, чьи имена скрываются, обвинили Картера в насильственных действиях сексуального характера. Два инцидента якобы имели место в 2003 году, третий - в 2006-м.

Схожие обвинения уже выдвигались против Картера в 2017 году: Мелисса Шуман, выступавшая в 2003 году в девичьей поп-группе Dream, заявила, что певец тогда пригласил ее на вечеринку, напоил и против ее воли занялся с ней сексом (ей было 18, и она утверждает, что была девственницей). Но дело не было возбуждено - в Лос-Анджелесе для правонарушений такого рода действует срок давности в 10 лет.