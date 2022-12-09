«Нацизм и язычество прекрасно дополняют друг друга»: эксперт рассказал о постхристианском будущем Запада

Папа римский Франциск на днях дал интервью американскому иезуитскому журналу America Magazine. Фото: REUTERS

Папа римский Франциск на днях дал интервью американскому иезуитскому журналу America Magazine. Понтифик сам иезуит, поэтому с соратниками по ордену был, наверное, особенно откровенен. От вопросов веры разговор быстро перекинулся на современные политические реалии, не миновав, естественно, события на Украине. И тут предстоятель Святого престола, не единожды, кстати, предлагавший свое посредничество в урегулировании конфликта, вместо того, чтобы нести в души людей разумное, доброе, вечное, как подобает пастырю такого масштаба, вдруг понес несусветную чушь в стиле самых дешевых западных таблоидов.

- Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает, - начал рассуждать папа. - Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самым жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее.

Чеченцы и буряты давно превратились в «любимых орков» украинских пропагандистов. Видимо, ежедневные киевские проклятья на их счет дошли и до ушей Франциска, вот он и запомнил, хотя вряд ли сможет отличить одних от других. А его фривольное «так далее» говорит лишь о том, что об остальных народах, населяющих нашу страну, понтифик попросту не ведает. Если учесть, что обвинения прозвучали из уст главы Римско-католической церкви в адрес людей, исповедующих ислам (чеченцев) и форму буддизма ламаизм (бурят), то впору говорить чуть ли не о возвращении эпохи Крестовых походов, когда отсюда же, из Рима, воинские армады отправлялись во все концы света огнем и мечем обращать в правильную веру инородцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ только развела руками, заявив: «Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня».

ЗАПАД ИДЕТ К ПОСТХРИСТИАНСТВУ

Так что же это было - неловкая оговорка пожилого человека (17 декабря Франциску исполнится 86 лет), или за намеками понтифика просматривается некая новая доктрина. Помочь разобраться в этом мы попросили в эфире Радио «Комсомольская правда» руководителя Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиоведа Романа Силантьева.

- Раньше папы римские таких заявлений себе не позволяли.

- Это были люди другого уровня. А сейчас мы наблюдаем всеобщую деградацию западной элиты, в том числе, у католиков. Они за свои слова не отвечают, часто не помнят, что говорят. Но дело даже не в этом. США, а за ними многие другие страны Запада, начали дрейф в сторону постхристианской цивилизации, потому что защищать свое ускользающее лидерство в мире собираются самыми отвратительными методами. А уж с повесткой ЛГБТ (и далее по алфавиту), прочими сомнительными новыми ценностями, круто замешанными на гедонизме и махровом лицемерии, христианство даже в самых искаженных формах сочетаться не может. Надо тогда отменять основные заповеди и провозглашать какую-то другую религию. Бог и вставленный в организм микрочип - как это сочетается?

- Недавно в Сети появился ролик, где польские наемники на Украине (наверняка, с детства воспитанные Костелом!) на глазах у всех сжигают иконы и Евангелие, пытаясь согреться. Это действо из того же ряда?

- Гитлер в свое время пытался совместить национал-социализм с христианством, с католичеством (сам был католик), но в итоге пришел к выводу, что это невозможно. Религия, как краеугольный камень, была отброшена. Американец Дэвид Лэйн, основоположник современного неонацизма тоже поначалу попробовал продвигать свои идеи на базе классического американского протестантизма. И тут не получилось, даже на уровне протестантских сект. Теперь это новое движение четко ассоциируется с неоязычеством. Неонацизм и неоязычество прекрасно дополняют друг друга. Нацизм на Украине очевиден для всех, вот поляки и не стесняются. Проект направлен против традиционных религий, тысячелетиями служивших каркасом цивилизации. Начать проще с мусульман, буддистов. Отсюда заявления Франциска. Но и христианам - абсолютно всех ветвей - следует приготовиться. Так считают на Западе

ПРАВОСЛАВИЕ НА УКРАИНЕ ГИБНЕТ

- Но на той же Украине кипят нешуточные страсти по поводу, какая церковь «правильная».

- У них это не впервые. Свара происходила и во времена Брестской унии в конце XVI века, и при гитлеровцах, и при новых фашистах, которых мы сейчас наблюдаем. Да, действительно, Украинская православная церковь Московского патриархата всегда была точкой сбора для людей наиболее адекватных, у которых пророссийские настроения. Но сейчас ее руководство принялось признаваться в лояльности Зеленскому.

- Чуть ли не одежду собирали для ВСУ...

- У нас был прекрасный пример в истории – Обновленческая церковь, которая так же прогнулась перед большевиками. И закончила печально. Одни люди погибли как мученики, свою веру не предав, другие погибли как предатели, но погибли ровно так же. И на Украине будет такая ситуация. Боюсь, Украинская православная церковь свою историю заканчивает. Теперь там будут, по сути, добивать Русскую православную церковь. Остальные разойдутся по раскольническим организациям.

- Неужели не найдется авторитетного священнослужителя с горячим сердцем, с ясным разумом, который мог бы воззвать к пастве встать на защиту исконных ценностей? Выходили же совсем недавно сотни тысяч на крестный ход, организованный УПЦ МП.

- Если такой человек и сыщется, его тут же арестуют да еще обвинят в жестоком насаживании русского мира вместе с бурятами и чеченцами.