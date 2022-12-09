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Политика9 декабря 2022 9:51

«Нацизм и язычество прекрасно дополняют друг друга»: эксперт рассказал о постхристианском будущем Запада

Что стоит за словами папы римского, направленными против «инородцев»
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Папа римский Франциск на днях дал интервью американскому иезуитскому журналу America Magazine.

Папа римский Франциск на днях дал интервью американскому иезуитскому журналу America Magazine.

Фото: REUTERS

Папа римский Франциск на днях дал интервью американскому иезуитскому журналу America Magazine. Понтифик сам иезуит, поэтому с соратниками по ордену был, наверное, особенно откровенен. От вопросов веры разговор быстро перекинулся на современные политические реалии, не миновав, естественно, события на Украине. И тут предстоятель Святого престола, не единожды, кстати, предлагавший свое посредничество в урегулировании конфликта, вместо того, чтобы нести в души людей разумное, доброе, вечное, как подобает пастырю такого масштаба, вдруг понес несусветную чушь в стиле самых дешевых западных таблоидов.

- Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает, - начал рассуждать папа. - Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самым жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее.

Чеченцы и буряты давно превратились в «любимых орков» украинских пропагандистов. Видимо, ежедневные киевские проклятья на их счет дошли и до ушей Франциска, вот он и запомнил, хотя вряд ли сможет отличить одних от других. А его фривольное «так далее» говорит лишь о том, что об остальных народах, населяющих нашу страну, понтифик попросту не ведает. Если учесть, что обвинения прозвучали из уст главы Римско-католической церкви в адрес людей, исповедующих ислам (чеченцев) и форму буддизма ламаизм (бурят), то впору говорить чуть ли не о возвращении эпохи Крестовых походов, когда отсюда же, из Рима, воинские армады отправлялись во все концы света огнем и мечем обращать в правильную веру инородцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ только развела руками, заявив: «Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня».

ЗАПАД ИДЕТ К ПОСТХРИСТИАНСТВУ

Так что же это было - неловкая оговорка пожилого человека (17 декабря Франциску исполнится 86 лет), или за намеками понтифика просматривается некая новая доктрина. Помочь разобраться в этом мы попросили в эфире Радио «Комсомольская правда» руководителя Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиоведа Романа Силантьева.

- Раньше папы римские таких заявлений себе не позволяли.

- Это были люди другого уровня. А сейчас мы наблюдаем всеобщую деградацию западной элиты, в том числе, у католиков. Они за свои слова не отвечают, часто не помнят, что говорят. Но дело даже не в этом. США, а за ними многие другие страны Запада, начали дрейф в сторону постхристианской цивилизации, потому что защищать свое ускользающее лидерство в мире собираются самыми отвратительными методами. А уж с повесткой ЛГБТ (и далее по алфавиту), прочими сомнительными новыми ценностями, круто замешанными на гедонизме и махровом лицемерии, христианство даже в самых искаженных формах сочетаться не может. Надо тогда отменять основные заповеди и провозглашать какую-то другую религию. Бог и вставленный в организм микрочип - как это сочетается?

- Недавно в Сети появился ролик, где польские наемники на Украине (наверняка, с детства воспитанные Костелом!) на глазах у всех сжигают иконы и Евангелие, пытаясь согреться. Это действо из того же ряда?

- Гитлер в свое время пытался совместить национал-социализм с христианством, с католичеством (сам был католик), но в итоге пришел к выводу, что это невозможно. Религия, как краеугольный камень, была отброшена. Американец Дэвид Лэйн, основоположник современного неонацизма тоже поначалу попробовал продвигать свои идеи на базе классического американского протестантизма. И тут не получилось, даже на уровне протестантских сект. Теперь это новое движение четко ассоциируется с неоязычеством. Неонацизм и неоязычество прекрасно дополняют друг друга. Нацизм на Украине очевиден для всех, вот поляки и не стесняются. Проект направлен против традиционных религий, тысячелетиями служивших каркасом цивилизации. Начать проще с мусульман, буддистов. Отсюда заявления Франциска. Но и христианам - абсолютно всех ветвей - следует приготовиться. Так считают на Западе

ПРАВОСЛАВИЕ НА УКРАИНЕ ГИБНЕТ

- Но на той же Украине кипят нешуточные страсти по поводу, какая церковь «правильная».

- У них это не впервые. Свара происходила и во времена Брестской унии в конце XVI века, и при гитлеровцах, и при новых фашистах, которых мы сейчас наблюдаем. Да, действительно, Украинская православная церковь Московского патриархата всегда была точкой сбора для людей наиболее адекватных, у которых пророссийские настроения. Но сейчас ее руководство принялось признаваться в лояльности Зеленскому.

- Чуть ли не одежду собирали для ВСУ...

- У нас был прекрасный пример в истории – Обновленческая церковь, которая так же прогнулась перед большевиками. И закончила печально. Одни люди погибли как мученики, свою веру не предав, другие погибли как предатели, но погибли ровно так же. И на Украине будет такая ситуация. Боюсь, Украинская православная церковь свою историю заканчивает. Теперь там будут, по сути, добивать Русскую православную церковь. Остальные разойдутся по раскольническим организациям.

- Неужели не найдется авторитетного священнослужителя с горячим сердцем, с ясным разумом, который мог бы воззвать к пастве встать на защиту исконных ценностей? Выходили же совсем недавно сотни тысяч на крестный ход, организованный УПЦ МП.

- Если такой человек и сыщется, его тут же арестуют да еще обвинят в жестоком насаживании русского мира вместе с бурятами и чеченцами.

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