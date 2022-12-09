Это лучший антидепрессант. Названо место, где можно вылечить зимнюю хандру

Фото предоставлены администрацией МО город-курорт Анапа

Специалисты единодушно признают, что море - лучший в мире антидепрессант. Прекрасные морские пейзажи, ритмичный шум прибоя, свежий морской воздух - все как будто специально создано для того, чтобы успокаивать нервы, расстроенные бешеным ритмом городской жизни. Что может быть лучше для лечения зимней хандры…

Зима только началась, а уже хочется лета. Знакомое ощущение? В это время года наш организм особенно уязвим. И дело не только в сезонных заболеваниях. Плохое настроение - постоянный спутник самого холодного периода. Поэтому так важно зимой уделять время здоровью и контролю настроения. Чтобы оказаться на морском берегу, за границу лететь не обязательно. Отправляйтесь на российский юг. Здесь все готово к приему гостей. Вас ждут зимние пляжи курортов Краснодарского края. Это такие благоустроенные места на побережье. Здесь можно полежать на шезлонгах, закутавшись в плед, выпить чашечку кофе или чая с видом на прекрасный морской пейзаж, вдохнуть насыщенный, плотный соленый воздух, который заряжает здоровьем и даже неплохо загореть под южным ласковым солнцем.

Фото предоставлены администрацией МО город-курорт Анапа

Куда ехать?

Началось все с Анапы. Именно там впервые решили устроить настоящий зимний пляж с классными местами для отдыха, фотозонами, а вместо снеговика поставили песковика и песчаную елку. Эту историю подхватил Сочи, где туристов много в любое время года. А в этом году зимних пляжей на побережье Кубани будет работать более 70. Почти половина - 36 пляжей - откроют в Сочи. Еще десять подготовят в Геленджике, шесть - в Анапе, семь - в Туапсинском районе, по пять - в Новороссийске и Темрюкском муниципалитете, 3 - в Ейском районе.

Что делать?

Любители активного отдыха могут здесь позаниматься на уличных тренажерах, поиграть в пляжный волейбол. Отличная идея - отправиться на пробежку или велосипедную прогулку по набережной. А еще для самых спортивных на зимних пляжах доступен особый вид активности - бег по песку. Даже пара таких пробежек улучшит фигуру, и с отдыха вы приедете в прекрасной физической форме.

Фото предоставлены администрацией МО город-курорт Анапа

Могут порадовать зимние пляжи и любителей вкусно поесть. Многие зоны отдыха на побережье работают при ресторанах, где можно заказать блюда местной кухни: черноморскую рыбу, креветки, устрицы и мидии. Обязательно попробуйте традиционные блюда кубанской и кавказской кухни: борщ, уху, сыры, мясо и овощи на гриле - все это невероятно вкусно, а большая часть продуктов поставляется в рестораны местными фермерами и рыбаками.

Почему это важно?

По мнению медиков, именно Черное море одно из самых благоприятных для излечения болезней. Состав воды в нем близок к микроэлементному составу крови человека. Конечно, поплавать в море зимой смогут только экстремальные купальщики и моржи, но морскую воду используют многие отели и санатории, чтобы наполнять свои бассейны.

Кстати, отдых в санатории зимой обойдется значительно дешевле. Именно в это время действуют программы, в рамках которых можно получить хорошие скидки на оздоровительный отдых. Одна из них - «Южная здравница». Программа разработана министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Участвуют в ней десятки санаториев и пансионатов с лечением, которые предоставляют лечебно-оздоровительные услуги круглый год и скидки на отдых с октября по апрель. Размер экономии может составить от 5 до 20% в зависимости от санатория.

Фото предоставлены администрацией МО город-курорт Анапа

Как сэкономить?

В этом году в программе «Южная здравница» участвуют 26 здравниц. Отдохнуть можно на морском побережье - в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Ейске, Туапсинском и Темрюкском районе, а также в предгорьях Западного Кавказа - в Горячем Ключе, Лабинске. В рамках «Южной здравницы» санатории Краснодарского края предлагают комплексные туры длительностью от трех суток до трех недель.

Для того чтобы забронировать отдых и лечение со скидками, необходимо обращаться в санатории с запросом «Южная здравница». Программа продлится до 1 мая 2023 года. Все предложения организаций, участвующих в программе «Южная здравница», опубликованы на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Также подробнее о программе можно узнать на горячей линии «Курорты Краснодарского края» по телефону 8-800-200-60-90.

Только цифры

Этой зимой в Краснодарском крае ожидается около 2,5 миллиона туристов. Для гостей будет работать около двух тысяч отелей, санаториев, пансионатов на 220 тысяч мест. На декабрь Черноморские курорты забронированы на 36%, в сами праздники - на 40%. Больше всего отдыхающих традиционно примет Сочи - около 270 тысяч человек.