Россия стала главной. Что это значит для наших соседей?

Заканчивается годовое председательство Киргизии в ЕАЭС. В 2023 году во второй раз главной станет Россия Фото: REUTERS

Пятницу Владимир Путин проводит в Киргизии. Здесь проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это «дитя» бывшего Таможенного союза и Единого экономического пространства. Два старых объединения трансформировались в одно новое.

Члены почти те же, что и в Организации коллективной безопасности: кроме нас еще Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Последние наши союзники.

Повод для встречи глав государств более, чем достойный. Заканчивается годовое председательство Киргизии в ЕАЭС. В 2023 году во второй раз главной станет Россия.

- Наше интеграционное объединение работает эффективно. В условии волатильности оно позволило стабилизировать рынки, - заявил российский лидер, напомнив о росте отдельных отраслей экономики.

Владимир Владимирович перечислил достижения экономики:

* Безработица всего 1%, когда в ЕС 7%.

* На 5,4% увеличилось производство сельхозпродукции.

* На 6,6% выросли инвестиции.

* Инфляция 12,2%, а в некоторых странах Евросоюза – больше 20%.

* В начале года нам предрекали падение экономики на 20%, но реально она снизилась на 2,9%. Правда, до начала СВО правительство ждало рост в 4%...

Так как весь следующий год Россия будет в ЕАЭС главной, Путин назвал наши приоритеты для союза.

- Технологический суверенитет, информационные технологии в документообороте, инвестиционное сотрудничество, - перечислил глава страны.