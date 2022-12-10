Лукашин из "Иронии судьбы" - хипстер, а Иван из "Чародеев" - плейбой: как выглядели бы сегодня герои любимых новогодних кинолент

Умные технологии и фантазия дизайнера переместили любимых персонажей в сегодняшний день Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Каждый Новый год на экранах одни и те же лица - герои культовой "Иронии судьбы", "Джентльменов удачи" и другой нестареющей киноклассики. Такие знакомые и такие трогательно-несовременные. А что, если любимых персонажей взять и переместить в день сегодняшний - какими они станут? В предновогоднем эксперименте KP.RU умные технологии и фантазия дизайнера сошлись, чтобы продемонстрировать Женю Лукашина, Лену Крылову, Настеньку и других киногероев образца 2022 года.

"ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!", 1976 год

ЖЕНЯ ЛУКАШИН (Андрей Мягков)

Женя Лукашин образца 1976 и 2022 годов. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Только посмотрите, какой модный парень мог бы получиться из застенчивого и неуклюжего Лукашина, добавь ему немного растительности. Хулиганская чёлка и творческий беспорядок на голове, усики с бородкой плюс круглые очки - и вот уже перед нами стильный хипстер 2020-х. Мужчинам-интеллигентам на заметку: с таким "тюнингом" незваный гость превратится в самого долгожданного!

"ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!", 1976 год

НАДЯ ШЕВЕЛЕВА (Барбара Брыльска)

Надя Шевелева. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Конечно, для учительницы из семидесятых Надя Шевелева чудо как хороша, но сегодня она наверняка выглядела бы иначе. Широкие брови вместо "ниточек", яркая помада, гладкие волосы смелого оттенка без намека на старомодные кудри. Стильно и точка!

"КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ", 1956 год

ЛЕНОЧКА КРЫЛОВА (Людмила Гурченко)

Леночка Крылова. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

О чем вспоминают женщины, едва заслышав советскую песню про пять минут? Скорее всего, о тонкой талии молоденькой Гурченко, сотворившей из актрисы икону стиля. Сегодня эта девушка с кукольной внешностью, скорее всего, была бы похожа на очередную тиктокершу. Пухлые губы, наращенные ресницы и брови, набитые в технике "пудровое напыление" напрочь стирают любую индивидуальность...

"МОРОЗКО", 1965 год

НАСТЕНЬКА (Наталья Седых)

Настенька. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Покладистая да скромная Настенька, расплетя косу, обернулась голливудской дивой - хоть сейчас на обложку журнала. "Виновники" преображения - суперпопулярный макияж "смоки айз" (та самая темная дымка на верхнем веке), пышные локоны и белоснежная улыбка, ради которой многие сегодня ставят виниры. Еще одна отличительная черта современных красоток - выдающиеся скулы и четкий овал лица: как правило, это заслуга косметологов, а не природный дар.

"ЧАРОДЕИ", 1982 год

ИВАН ПУХОВ (Александр Абдулов)

Иван Пухов. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Взгляд Абдулова и сегодня пробирает до мурашек романтичных дам - не зря актера считали главным секс-символом советского кино. Кстати, умная нейросеть оставила глаза прежними, но в остальном артиста не узнать: со стрижкой-ёжиком и архитектурно выверенной бородкой киногерой превратился в настоящего плейбоя. А вот романтика из него выветрилась вместе с шевелюрой...

"ЧАРОДЕИ", 1982 год

АЛЁНА САНИНА (Александра Яковлева)

Алена Санина. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Невеста Ивана из музыкальной сказки в 2022 году избавилась от густой чёлки и прядок-завлекалочек - непременного атрибута советских чаровниц. А очки прибавили героине интеллектуального лоска: так сегодня могла бы выглядеть прилежная аспирантка или начинающая галеристка.

"ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ", 1971

ТРОШКИН/ДОЦЕНТ (Евгений Леонов)

Трошкин/Доцент. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Очаровательный Леонов в нашем эксперименте умудрился помолодеть и превратиться в холеного удальца навроде Дмитрия Нагиева. Секрет прост - комичная лысина на макушке расползлась на всю голову, и без взъерошенных остатков шевелюры актер стал выглядеть куда мужественнее. Так, словно каждое утро отважно бреет череп опасной бритвой. Брутал!

.