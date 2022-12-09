Булочки, оладьи и торт! В издательстве «КП» вышла книга Натальи Сатаевой «Из того же теста»

В книгу вошли универсальные проверенные рецепты на все случаи жизни

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга Натальи Сатаевой «Из того же теста», в которую вошли универсальные проверенные рецепты на все случаи жизни

Наталья Сатаева - известный кулинарный блогер с множеством подписчиков. Именно им она и посвятила свое новое произведение. Впрочем, уверены, к «старой гвардии» непременно примкнут и новые читатели, ценящие вкусную еду, интересные рецепты и душевное общение.

У многих хозяек есть голубая мечта: вот взять бы одно тесто, а из него сделать массу самых разных блюд, чтобы угодить всей семье. Думаете, это утопия тех, кто мало представляет себе, что такое кулинария? А вот и нет!

Наталья, опираясь на классические рецепты, предлагает новое звучание давно знакомых блюд и еще учит, как из одного замеса теста, лишь внеся небольшие изменения, приготовить разную выпечку. Да-да, именно поэтому книга Натальи Сатаевой и называется «Из того же теста». Возможно, у многих хозяек бывала ситуация, когда теста для пиццы оказывалось слишком много. При этом невольно в голову приходит мысль: а может быть, сделать из них ватрушки? Но ведь тесто другое - не получится. Автор книги знает, как из «не того» сделать то, что нужно. Заманчиво? Согласитесь, стоит попробовать?

Технология Натальи держится на трех китах: классические методы работы с разными видами теста и проверенные рецепты, качественные продукты, опора на свой многолетний опыт. Она, подобно алхимику, провела много опытов на кухне, знает все пропорции, порядок действий и готова этим богатством поделиться со всеми.

Решили воспользоваться опытом Натальи? Тогда не забывайте про золотые правила, чтобы получить прекрасный результат: на продуктах не экономим, но бережем время и силы. На рецепт надейся, а консистенцию проверяй!

В своей книге Наталья Сатаева приводит несколько видов теста - блинное, творожное, бисквитное, песочное, кексовое. На основе каждого из них можно приготовить десятки рецептов. Вот взять блинное тесто. Думаете, оно «способно» только на блины или оладьи? Наталья предлагает приготовить еще голландские мини-оладьи, нежную запеканку, «выпрыгивающие» булочки, блинный торт и кое-что еще.

А творожное тесто? Даже те, кто не любит творог (бывают и такие оригиналы!), без ума от выпечки на его основе. Мы знаем про творожники, сырники и печенье. Но этим список вкусностей из творожного теста не ограничивается. Представьте, из него делают даже пирожки с зеленым луком и яйцом! То же можно сказать и про тесто для домашнего хлеба.

Как известно, технологии облегчают нам жизнь. Ноу-хау Натальи Сатаевой не только сэкономят время для общения, но и сделают из каждой хозяйки королеву выпечки!