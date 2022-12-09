АВТОВАЗу доверили управлять заводом Nissan в Петербурге

В текущей ситуации партнером может быть либо китайский, либо иранский производитель. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Известно, что активы Nissan сегодня принадлежат НАМИ, это производственные и нaучно-исследовательские мощности компании в Санкт-Петербурге и центр продаж в Москве. Зачем тогда в этой структуре понадобился еще и АВТОВАЗ?

Своим мнением поделился Максим Кадаков, редактор журнала «За рулем» , старейшего и авторитетного издания в России.

– АВТОВАЗ тоже госструктура, его акции тоже в кармане НАМИ. И государство, фактически, поручает АВТОВАЗу управление этим заводом.

Предприятие Nissan требует определенного «ребилда», чтобы выпускать там что-то другое. Надо разбираться, что там осталось из оборудования, что там с софтом, что с производственным процессом, как под него подогнать сборку каких-то других машин, что нужно изменить, доработать, убрать, перепрограммировать и т.д.

Относительно оперативно можно наладить крупноузловую сборку автомобиля, типа Москвича, а со временем и его более глубокую СKD-сборку. Если найдется партнер, готовый поставлять нам машинокомплекты и узлы.

Либо партнер будет не готов к такому подходу. Тогда вырисовывается другая схема, когда АВТОВАЗ управляет предприятием, предоставляет производственные мощности, осуществляет весь менеджмент от имени государства, то есть «рулит» процессом.

В текущей ситуации партнером может быть либо китайский, либо иранский производитель. Но тогда это будут машины уже чужого бренда. Просто иностранный производитель не строит у нас свой завод, а использует наши производственные мощности.

Почему именно АВТОВАЗ? Здесь работают специалисты, которые «в теме»: они занимаются непосредственно производством, разбираются в цепочках поставок и так далее.