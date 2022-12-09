Севастопольские мамы помогают мелитопольским роженицам

Фото: «Севастопольские мамы»/ «Вконтакте»

В Мелитополе продолжает работать местный роддом. Врачи окружают новоиспеченных мамочек теплом и заботой, а волонтеры стараются сделать все, чтобы роженицы чувствовали себя комфортно.

Еще с июля шефство над Мелитополем взял город Севастополь. Общественная организация «Севастопольские мамы» решили активно поддержать молодых подопечных из нового региона России. Активистки отправили новоиспеченным мамам «коробки доброты» - в них запасы памперсов примерно на два-три месяца, детская косметика, влажные салфетки, одежда нескольких размеров и игрушки для малышей.

- Мы уже второй раз навещаем наших подшефных малышей в Мелитопольском роддоме. В прошлый раз мы собирали средства на питание для недоношенных детей. В этот - повезли наборы для новорожденных, специализированное детское питание, подгузники, средства дезинфекции и гигиены, пеленки и детские вещи, - рассказала председатель организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева (на фото слева).

Проект на подшефной территории, по словам волонтера, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Часть нужных вещей для мамочек приобретают на бюджетные деньги, а остальные необходимости покупают за счет средств неравнодушных севастопольцев.

В следующую поездку «Севастопольские мамы» планируют привезти в Мелитопольский роддом в качестве помощи не только детские наборы. Среди вещей также будут теплые одеяла, медицинская техника, хирургические халаты. В частности, волонтерам требуются электроотсасыватели, пупочные катетеры и ситцевые пеленки.

Напомним, Мелитопольский роддом начал получать поддержку от России еще до того, как Запорожская область стала новым регионом РФ. В медучреждении начали работать профессиональные российские медики, в качестве гуманитарной помощи в роддом отправляли нужные медикаменты, наборы для рожениц, а врачи получали зарплату в рублях. Также была налажена связь с Министерством здравоохранения РФ. Сложных рожениц отправляют в Крым.

А вот скрининг в Мелитополе не осуществляется с июля. Поэтому активисты проекта «Здравствуй, малыш!» хотят доставить биоматериалы для скрининга новорожденных в симферопольскую Республиканскую больницу имени Семашко. В Симферополе находится ближайшая лаборатория, в которой есть необходимое оборудование.