Шойгу: Россия намерена продолжить поставки вооружения Таджикистану

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Россия намерена сохранять стабильность в Центральной Азии и продолжить поставки вооружения и военной техники для повышения боевого потенциала Таджикистана. Об этом в пятницу заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Коллеги встретились на заседании глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых государств в Москве.

Шойгу отметил, что сотрудничество Россия и Таджикистан «намерены последовательно реализовывать совместные планы по обеспечению региональной безопасности.

«В этих целях продолжим оказывать военно-техническую помощь и содействовать повышению боевого потенциала таджикистанских вооруженных сил. Это касается поставок российских вооружений, подготовки войск и обучения военнослужащих», - сказал Сергей Шойгу.

Министр также подчеркнул, что важное место в обеспечении региональной безопасности занимает обеспечение функционирования 201-й российской военной базы и укрепление ее возможностей.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подписали План сотрудничества между оборонными ведомствами России и Таджикистана на 2023 год.

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отметил важность сотрудничества двух стран: «За период, прошедший с нашей последней встречи в рамках двустороннего сотрудничества была проделана огромная работа, включая ряд совместных учений. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность за оказанную помощь и всестороннюю поддержку», - сказал он.

Отметим, что в ходе встречи глав оборонных ведомств ШОС и СНГ министр обороны РФ Сергей Шойгу провел рабочие встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном и министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым, на которых обсудил планы сотрудничества военных ведомств на 2023 год.