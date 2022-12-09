Новый уровень образования

Заместитель директора по учебной части преподаватель истории из Дагестана Абдурахман Гергиев во время занятий в Мелитопольском многопрофильном колледже.

Переход на российские стандарты образования в Запорожской области начался еще летом этого года. В июне школа № 15 в Мелитополе первой в области получила документы о государственной аккредитации Рособрнадзора. Следом к ней присоединились и другие образовательные учреждения. Теперь они смогут выдавать школьникам аттестаты российского образца.

С 1 сентября школьники учатся по российским учебникам. Пять миллионов книг и пособий были завезены на возвращенные российские территории. Все преподавание в школах идет на русском языке, но и об украинском на забывают. Его будут изучать как родной.

- Если посмотреть на Республику Крым и Севастополь, то можно убедиться, что за восемь лет большинство школ полностью отремонтировано, построены новые детские сады и школы. Очень важно, чтобы соответствующие изменения произошли в Запорожской области, в Мелитополе. Мы для этого все делаем. И те программы, которые реализуются у нас и обеспечивают высокое качество образования подготовки по математике, физике, химии и биологии, также будут реализовываться в школах Запорожской области, - отмечал министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с педагогами области.

Со следующего года в учебные классы придут единые образовательные стандарты, по которым будут получать знания ученики. Они будут более конкретные, иностранный язык можно изучать по желанию, учебники для всех школ будут одинаковыми, особое внимание уделят патриотическому воспитанию. Единые федеральные общеобразовательные программы по ряду основных дисциплин появятся до 1 января 2023 года. Их разработают с учетом региональной, национальной и этнокультурной специфики. Кстати, старшеклассники на уроках истории - это одно из нововведений - будут изучать причины и ход специальной военной операции на Украине.

Нужны кадры

На недавней рабочей встрече нехватку педагогов в запорожских школах обсуждали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и врио главы области Евгений Балицкий.

- Проблема остается для нас актуальной и требует системного решения. На сегодняшний день дефицит кадров составляет около тысячи педагогов, из них около двухсот - учителя начальной школы, - отметил Балицкий.

Дефицит педагогов восполняют российские педагоги, которые едут работать в школы Запорожской области. В работу по восполнению нехватки учителей включился местный университет. Преподаватели вуза обучают педагогов и проводят курсы повышения квалификации. А Российское историческое общество берет под крыло ученых.

Дорогу талантам

Дети из Запорожской области во время учебного года отдыхают в санаториях Крыма. Условия пребывания школьников проверили представители регионального министерства культуры, спорта и туризма. Среди отдыхающих оказалось много юных спортсменов, музыкантов и танцоров. Сейчас одаренные ребята не могут посещать кружки и секции дома, у них нет музыкальных инструментов, а восстанавливать навыки после долгого перерыва бывает нелегко. Поэтому областная делегация собрала информацию о каждом ребенке, которому нужны дополнительные занятия по его профилю, пока он находится на длительном отдыхе.

- В кратчайшие сроки приступим к работе по проблематике каждого ребенка из нашей области, - заявил замминистра культуры, спорта и туризма Запорожской области Юрий Кованов после визита. - Информацию, которая не относится конкретно к нашей деятельности, передадим курирующим министерствам. Главная цель сейчас - правильно интегрировать достижения ребят в правовое поле России. По опыту работы в этом санатории планируем помочь и остальным детям, которые столкнутся со сложностями.

Во время визита министр культуры Молодежного правительства Крыма Оксана Тригуб провела мастер-класс по вокалу для всех желающих.

- Хочется, чтобы эта ниточка не прервалась, чтобы ребята смогли воплотить свои мечты о профессии в жизнь, - отметила Тригуб.

Решено, что детей, занимающихся спортом и музыкой, будут курировать педагоги на местах, а нескольким девочкам помогут подготовиться к поступлению в вузы по спортивному профилю.