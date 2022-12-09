Новые стандарты медицины

В Запорожской области продолжают внедрять российские стандарты в области здравоохранения. Для обычных жителей - возможность увидеть, чем развитая система российского здравоохранения отличается от украинской, получить бесплатную качественную помощь и медицинские препараты.

УЧЕБА НА ПОЛЬЗУ

Внедрение стандартов российской медицины проходит постепенно. Медикам необходимо получить много новой информации. На помощь приходят обучающие семинары и общение с коллегами из других регионов. В ноябре образовательный семинар прошел в Симферополе - на него пригласили организаторов из сферы здравоохранения и финансистов, а экспертами на мероприятии стали министр здравоохранения Михаил Мурашко, представители ФФОМС, Росздравнадзора, федерального Минздрава, эксперты, сотрудники Минздрава, Росздравнадзора и медицинских организаций Республики Крым. Министр здравоохранения РФ обозначил первоочередные задачи, которые сейчас стоят перед отраслью.

- Система здравоохранения должна быть пациентоориентирована и построена на принципах доступности всех видов медицинской помощи. Каждый пациент ждет от нас быстрой и эффективной медицинской помощи, сочувствия и сострадания, - отметил он.

Основным вопросом для обсуждения на семинаре стал переходный период, который действует сейчас. До полноценного перехода на российское законодательство важно уже сейчас начать работу по новым правилам. Много вопросов вызвало обеспечение больниц лекарствами и расходными материалами, основы финансового менеджмента организаций здравоохранения.

ПРОФОСМОТРЫ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

Сейчас командированные Минздравом врачи из всех регионов РФ проводят приемы пациентов по профильным направлениям, а также оказывают высокотехнологичную помощь, проводят сложные операции. А пациенты привыкают, что получить помощь в случае болезни можно бесплатно, при этом получив необходимые медикаменты. Например, в конце ноября в регион приехали лучшие врачи-онкологи.

- Главная задача визита - проанализировать систему оказания медицинской помощи онкологическим пациентам Запорожской области. Все наши усилия направлены на то, чтобы каждый пациент ощутил на себе улучшение качества и доступности медицинской помощи, не отличающейся от других субъектов Российской Федерации. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина будет координировать вопросы по лечению всех нуждающихся онкологических больных в ведущих учреждениях страны, - рассказал заместитель директора НМИЦ по реализации федеральных проектов Тигран Геворкян.

В больницах региона начались профилактические медосмотры для детей - они организованы Минздравом совместно с правительством области. Это нужно для того, чтобы составить контрольный срез по детскому здоровью и понять, какая помощь им необходима.

На следующий год расходы на лекарственное обеспечение больниц Запорожской области и их оснащенность современным оборудованием, а также на ремонт зданий будут заложены в бюджет РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

На обсуждение в Кабинет министров 1 декабря внесли федеральный законопроект интеграции систем здравоохранения новых регионов. Для рассмотрения предложены изменения, касающиеся обязательного медицинского страхования, кадровых решений и медицинского образования. Также в законопроекте будут описаны особенности регулирования медицинской продукции.