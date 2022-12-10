Дмитрий Кудлай принимает поздравления с юбилеем

Член президиума РАН, академик Александр Макаров.

10 декабря исполняется 55 лет члену-корреспонденту РАН, заместителю Председателя Совета по приоритетному направлению «20в» Стратегии научно-технологического развития РФ, вице-президенту АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрию Кудлаю.

В этот день Дмитрий Анатольевич получает множество поздравлений от коллег. В частности, его поздравил член президиума РАН, Председатель Совета по приоритетному направлению «20в» Стратегии научно-технологического развития РФ, академик Александр Макаров.

- Дмитрий Анатольевич, от всей души поздравляю вас с юбилеем! 55 лет — не просто расцвет карьеры, но и период новых замыслов и планов для ученого и руководителя.

Более 330 научных работ и патентов в сфере биотехнологий, государственные награды и международные премии, Вами был создан крепкий коллектив организации и подготовлены талантливые студенты — подобными достижениями вправе гордиться не только один человек, но и целая страна! За долгие годы плодотворной работы Вы внесли значимый вклад в развитие отечественного здравоохранения, завоевали заслуженный авторитет в профессиональном сообществе. Убежден, что в дальнейшем Вас ждёт ещё больший успех! Желаю Вам здоровья и новых побед на благо российской науки и медицины!

Дмитрий Анатольевич Кудлай — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум».