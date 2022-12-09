Во Франции в аптеках будут бесплатно раздавать молодежи презервативы

Цель такого аттракциона неслыханной щедрости - снижение уровня нежелательной беременности среди молодежи Фото: EAST NEWS

Пока во Франции готовятся к временным отключениям электроэнергии этой зимой, президент Эммануэль Макрон решает не менее важные проблемы. Он объявил, что со следующего года аптеки будут абсолютно бесплатно раздавать презервативы молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет. Цель такого аттракциона неслыханной щедрости - снижение уровня нежелательной беременности среди молодежи.

- Это начнётся с 1 января. Это станет маленькой революцией в области контрацепции, - заметил Макрон во время заседания, посвященного вопросам здравоохранения.

Такое решение было принято в рамках программы французского правительства, которая предполагала бесплатно распространять противозачаточные средства среди девушек младше 25 лет. Под ее действие также попадали и девушки младше 18 лет. Власти рассчитывали, что таким образом смогут помочь юным француженкам в трудную минуту, в случае если у них нет денег на необходимые таблетки.

Помимо борьбы с нежелательной и ранней беременностью, власти Франции хотят противостоять распространению СПИДа и других заболеваний, передающихся половым путем. Для этого они организовали бесплатные обследования, которые могут пройти молодые французы в возрасте до 26 лет для выявления венерических инфекций. Также, если врач выписал молодому человеку рецепт на приобретение презервативов, то провизор в аптеке выдаст их бесплатно, а стоимость средства защиты покроет национальная система здравоохранения. Эта программа, к слову, действует с декабря 2018 года. Однако отмечается, что об этом знают довольно небольшое число молодых людей: 21% несовершеннолетних и 29% - в возрасте от 18 до 24 лет. Теперь же для получения презервативов рецепт молодым людям не потребуется.

Ситуация с распространением заболеваний, передающихся половым путем, обстоит довольно не самым лучшим образом. В период с 2017 по 2019 года инфекции, передающихся половым путем, в частности хламидиоз и гонококк, стали чаще на 45% выявлять у молодых пациентов во Франции, особенно среди юношей в возрасте от 15 до 29 лет.