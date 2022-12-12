Помогут ли ноотропные препараты уберечься от Альцгеймера и Паркинсона

Врачи рассказали, в каких случаях эти лекарства для мозга работают, а в каких – нет Фото: Shutterstock

Ноотропы – это препараты, стимулирующие работу головного мозга. С одной стороны, их рассматривают как хорошее подспорье при лечении последствий инсульта. А с другой – медики и ученые говорят, что эффективность этих препаратов не доказана. Однако недавно микробиолог и автор популярного научного телеграм-канала Анча Баранова опубликовала результаты любопытного исследования. Речь шла популярном веществе ноотропного действия, которое производят из растительных компонентов.

Препарат хорошо себя показал при лечении больных со свежей прогрессией глухоты в одной отдельно взятой мексиканской клинике. Глухота появилась либо после приема медикаментов, либо была связана с возрастными изменениями. Как пишет микробиолог Анча Баранова, этот ноотроп легко пересекает барьер между кровью и тканями мозга, и «что-то там в мозгу делает», например, блокирует киназу IKK, которая запускает воспаление клеток нервной ткани и стимулирует скорость кровотока и нейрометаболизм. Казалось бы, можно сказать «пока» возрастным изменениям в головном мозге, оптимистично предполагает исследовательница. Попробуем разобраться.

В разговоре с KP.RU врач-невролог, заведующая Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба отметила, что, хоть ноотропные препараты и известны уже давно, но вопрос их эффективности – один из самых актуальных в медицине.

- Я бы сказала, что массовое назначение ноотропов - это больная тема для неврологов, да и в принципе для всей современной доказательной медицины, - говорит Астанда Мушба. – Ноотропы не лечат! Максимум они могут – использоваться как симптоматическое лечение. У таких заболеваний как ишемический инсульт, депрессия, болезнь Альцгеймера и Паркинсона – своя определения патогенетическая терапия. Доказательная база по ноотропам минимальна.

Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании рассказал о том, что ноотропы работают по-разному, есть несколько механизмов. Можно влиять на энергетический обмен в клетке (митохондриальная система), воздействовать на сосуды, либо на различные рецепторы.

- Механизмы понятны, препаратов много. Проблема в том, что очень малое их число показало умеренную эффективность и только для лечения определенных состояний. Это нарушения интеллектуальных функций, головные боли, общая слабость, скорость восстановления организма, - говорит Николай Крючков.

- Ноотропы действительно не рассматриваются как лечение депрессивных расстройств или таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, - говорит психиатр и психотерапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова–Захарчук, сотрудник Центра лечения ожирения и метаболических нарушений Федерального государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. – Ноотропы стимулируют умственную деятельность, способны активизировать когнитивные функции, улучшать память и увеличивать способность к обучению, когда не истощены нейроны, в противном случае, они ускорят нейрональное истощение. Поэтому ноотропы показаны, когда у человека нет каких-то серьезных психических расстройств, либо на продвинутой стадии лечения основными препаратами.

Эти препараты, к примеру, принимают во время высоких интеллектуальных нагрузок, когда нужно переработать и усвоить большие объемы информации, как это бывает перед экзаменом.

Врач рассказала, что в своей практике использует ноотропы на выходе из лечения, когда восстановились ресурсы организма, появилась стрессоустойчивость и в случае, если у человека есть повышенные интеллектуальные нагрузки по работе или в учебном процессе.

– Но речь идет именно о том периоде, когда нейроны после депрессии или неврозов восстановились. В начале лечения таких состояний ноотропы даже

противопоказаны, поскольку они начинают стимулировать истощенные нейроны. Как результат такого воздействия возможности клеток головного мозга истощаются еще больше, прогрессируют структурные изменения, усиливается общая астенизация (усталость и слабость, - прим. ред.), - говорит Татьяна Зеленкова–Захарчук.