Готовимся к первому музыкальному конкурсу «Юг Молодой»

В Запорожской области пройдет первый музыкальный конкурс, организованный молодежным движением «Юг Молодой». Молодежь со всей страны соберется вместе, чтобы наполнить жизнь музыкой. Никаких ограничений в жанрах. Читаешь рэп не хуже главных звезд батлов? Супер! Запеваешь серенады под окнами возлюбленной так, что все соседи аплодируют, - отправляй заявку! Так уверяют организаторы конкурса.

- Главное, чтобы песня отражала время, в котором оказалась наша страна сегодня. Для участия в конкурсе принимаются работы как от жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и от патриотичной молодежи всей России, - отмечают в министерстве по молодежной политике Запорожской области.

Главное ограничение - это возраст. Так как состязание все же молодежное, принять участие в нем могут люди от 14 до 35 лет.

- Цель конкурса - выявление наиболее талантливых, одаренных и ярких исполнителей и авторов среди молодежи, создание системы поддержки молодежных коллективов в профессиональном развитии. Предоставление возможностей для реализации творческих способностей, - рассказали «Комсомолке» в министерстве.

Прием заявок уже открыт. С 22 ноября любой желающий может прислать видео с исполнением своей песни или готовый клип по электронной почте прямо в руки организаторов на почту: yug.molodoi@yandex.ru. Из обязательных данных - лишь фамилия, имя, отчество, а также контактный телефон и адрес электронной почты для обратной связи.

- Прием заявок будет вестись до 31 декабря. Итоги конкурса будут оглашены не позднее 31 января уже 2023 года, - отмечают организаторы.

Кто будет судить ребят и выбирать победителей - пока неизвестно. Членами жюри могут стать представители органов государственной власти, образовательных, научных организаций, творческих союзов и центров, общественных объединений, а также эксперты в области молодежной политики. Конкретные фамилии пока держатся в секрете.

Конкурс обещает подарить молодежи возможность самостоятельно сформировать новую, современную культуру, найти новые смыслы и формы там, где, казалось бы, уже все давно пройдено. Патриотическая тематика поможет ребятам выразить свою любовь к родине и переживания за ее судьбу в песне, музыке и стихах.