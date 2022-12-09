О погибшем в ходе СВО командире отряда Росгвардии сняли документальный фильм

В Санкт-Петербургском военном ордена Жукова институте войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти полковника Федора Бабаева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Командир отряда Росгвардии погиб 14 октября 2022 года спасая сослуживцев и подчиненных. Указом Президента Российской Федерации посмертно награжден вторым орденом Мужества.

«Полковник Федор Бабаев является для всего личного состава образцом выполнения воинского долга, он имел большой боевой опыт, умело руководил действиями подчиненных, был замечательным отцом и другом. Его гибель - трагедия, а жизнь - пример для всех росгвардейцев», - сказал на церемонии открытия начальник Санкт-Петербургского военного института Росгвардии полковник юстиции Андрей Кийко.

Мемориальная доска установлена на стенах казармы, где с 2001 по 2006 гг. жил Федор Бабаёв, обучаясь в Санкт-Петербургском военном институте Росгвардии. В церемонии открытия также приняли участие родные погибшего офицера, его друзья, сослуживцы, однокурсники и курсанты института.

СПРАВКА «КП»

Федор Захарович Бабаёв родился 25 июня 1984 года в Пятигорске. После окончания в 2006 году СПВИ командовал разведывательным взводом, группой специального назначения, проходил службу в должности заместителя командира отряда, начальника штаба отряда спецназа, командира отряда спецназа Росгвардии. Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях, награжден рядом государственных наград, в том числе орденами «За военные заслуги», Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова.