С нового года пособия и выплаты будет предоставлять Социальный фонд: что изменится для россиян

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

1 января 2023 г. в нашей стране начнет работу Социальный фонд России. В него войдут две структуры, которые отвечают за самый большой объем мер господдержки для граждан: Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС РФ). Что изменится для пенсионеров, семей с детьми и других получателей социальных выплат?

Миф 1: после трансформации часть мер господдержки пропадет, мы не досчитаемся некоторых льгот.

Как на самом деле: объединение двух фондов никак не повлияет на объем льгот и права граждан. Более того, оформление и получение выплат станет более быстрым, удобным и адресным.

Сейчас в ряде случаев в одной и той же жизненной ситуации людям приходится обращаться параллельно и в ПФР, и в ФСС. К примеру, при рождении малыша материнский капитал выплачивает Пенсионный фонд, а пособие по беременности и родам - Фонд соцстраха. С 1 января 2023 г. всеми выплатами займется «одно окно» - Социальный фонд России.

Миф 2: из-за реформы фондов нам придется собирать новые справки, подтверждать свои права на выплаты и т.п.

Как на самом деле: как показывает практика, такую информацию в основном распространяют фиктивные юридические конторы и мошенники, которые всегда готовы «прийти на помощь» пенсионерам в составлении запросов и обращений в Пенсионный фонд. Эти услуги, само собой, небескорыстные, поэтому главным выгодоприобреталем чаще всего оказываются сами фирмы лжеюристов. Именно они и подогревают ажиотаж среди пенсионеров на теме потери данных после слияния фондов.

В действительности же пенсионерам и работающим россиянам следует помнить, что Социальный фонд России является правопреемником всех выплат и услуг ПФР и ФСС. Поэтому все данные, которые есть в распоряжении двух фондов, станут основой информационной базы нового Социального фонда. Более того, в настоящее время создается единая цифровая платформа, которая в перспективе позволит получать полную информацию о том, какая господдержка полагается каждому человеку. Граждане, в свою очередь, смогут видеть такую информацию в своем личном кабинете на портале Госуслуг. По некоторым выплатам такой механизм уже существует сегодня.

Таким образом, государство постепенно переходит от заявительного принципа, по которому раньше работало пенсионное право («собери пакет документов и обратись в фонд»), к уведомительному, или проактивному механизму. Яркий пример такого подхода - автоматическое оформление пенсии по инвалидности с этого года. А если человек выходит на заслуженный отдых по возрасту, в Пенсионном фонде, как правило, уже собраны все необходимые документы для назначения выплаты, в том числе о трудовом стаже советского периода. Проактивно выдается теперь и материнский капитал: после рождения ребенка в ПФР приходят данные из реестра ЗАГС, специалисты оформляют сертификат и отправляют его маме на портал госуслуг.

Миф 3: раньше можно было прийти в местное отделение ПФР на консультацию к специалистам. После реорганизации отделения закроют.

Как на самом деле: большинство основных выплат уже сегодня можно оформить удаленно. Но если вы предпочитаете «по старинке» – всегда можно прийти в офис. Причем в любой, без привязки к месту жительства. Практически все точки приема граждан после слияния фондов сохранятся.

В то же время высвободится ряд административных помещений. Некоторые из них уже используются под социальные нужды регионов. На базе отделений ПФР, в частности, открыты Центры общения для людей старшего поколения.