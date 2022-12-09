Эксперты назвали ПСБ лучшим интернет-банком для малого бизнеса

ПСБ признан лучшим интернет-банком для компаний малого бизнеса. Эксперты консалтингового агентства Markswebb присудили ему первое место в ежегодном рейтинге Business Internet Banking Rank 2022. Исследование показывает, насколько эффективно и удобно предприниматели могут решать свои задачи в интернет-банке. Кроме того, ПСБ занял второе место в аналогичном рейтинге для индивидуальных предпринимателей.

Каждый интернет-банк прошел семь пользовательских тестов и получил оценку Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям. Параллельно эксперты проводили опросы сотрудников банков и предпринимателей.

По итогам исследования ПСБ стал лидером рейтинга благодаря высокому уровню цифровизации своих основных продуктов: кредитов, эквайринга, депозита, бухгалтерии и документооборота, экосистемы партнерских сервисов. Кроме того, ПСБ показал лучшее качество цифровых услуг в расчетно-кассовом обслуживании и сервисах приема платежей, что расширяет возможности для работы торговых компаний.

Эксперты также отметили удобство бизнес-ассистента ПСБ. Это первый нашей стране чат-банк, с которым можно работать в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Цифровой помощник позволяет уточнить остатки по счетам, может сделать выписку, выставить или оплатить счет, а также предоставить другие востребованные предпринимателями услуги. Чат-бот ПСБ обладает высоким уровнем развития интеллекта и развитыми разговорными навыками: он понятно и лаконично общается с клиентами, а также умеет распознавать опечатки. Эксперты назвали бизнес-ассистента ПСБ стал самым функциональным и коммуникативно развитым на рынке.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, банк полностью поменял устоявшуюся модель обслуживания предпринимателей и сосредоточился на максимальной цифровизации услуг для бизнеса.

«ПСБ в своей стратегии развития отдает приоритет цифровизации как элементу непрерывного повышения качества и удобства взаимодействия клиента и банка, - комментирует итоги рейтинга Александр Чернощекин, - Такой подход особенно актуален для бизнеса, который всегда стремится сохранить свое время и повысить эффективность работы компании».