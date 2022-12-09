В центре внимания президента

Один из приоритетных запросов армии, возникший в ходе проведения спецоперации, - средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие нейтрализовать вражеские беспилотники.

ТЫЛ ДЛЯ ФРОНТА

В октябре Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза поручил создать специальный координационный совет при правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, задачей которого стало удовлетворение все потребностей армии в ходе проведения СВО. В совет вошли представители силовых структур, вице-премьеры правительства, министры социально-экономического блока и представители администрации президента. И хотя совет работает под началом Мишустина, об итогах работы президент регулярно получает отчеты и держит вопросы по его деятельности под своим контролем.

Буквально на днях, на торжественном мероприятии по поводу 15-летия Ростеха, Путин вновь обратил внимание на снабжение Российской армии и потребовал «увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной Российской армией продукции». В первую очередь речь идет о вооружениях и боеприпасах. Среди перечисленных президентом решений - требование «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики». И необходимость дополнительного стимулирования лучших работников на десятках заводов в разных регионах России, работающих с максимальной загрузкой и «в несколько смен».

- Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие - это оружие победы, - заявил Путин и заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».

Понятно, что хороший и прочный тыл - одна из важнейших составляющих успеха операции, но еще более важно состояние на самом фронте, в том числе поддержка тех, кто там находится, со стороны государства. И речь не только о патронах, снарядах и беспилотниках.

ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР - ГУБЕРНАТОРАМ ПРИМЕР

Вряд ли стоит утверждать, что все обстояло гладко с первого дня конфликта. Не без проблем прошла частичная мобилизация, до сих пор армии не хватает новых видов вооружений, как, например, тех же разведывательных и ударных беспилотников. Что-то не решается из-за бюрократической путаницы. Но вот в том, что касается непосредственной компетенции президента, затягиваний и проволочек не наблюдается. Примеру президента зачастую следуют и главы регионов России. Все прекрасно знают, что губернаторы Тульской области Герой России Алексей Дюмин, Приморского края Олег Кожемяко и другие не просто частые гости в частях, но и снабженцы, и кураторы, и первые помощники военнослужащим. Премьер-министр Михаил Мишустин также старается четко реализовывать поручения президента и все вопросы, связанные с армией, особенно то, что касается административного обеспечения улучшений для военнослужащих и членов их семей, решает в приоритетном порядке.

Путин в свое время настоял на том, чтобы причитающиеся мобилизованным деньги выплачивались оперативно, и особо отметил, что базовые выплаты военным, участвующим в СВО, не могут опускаться ниже установленного предела. Меньше нельзя, больше - пожалуйста. Практически по любым возникающим вопросам, если это требуется для быстрого решения проблемы, в сжатые сроки подписываются указы президента и им же подписываются столь же оперативно поправки в законы.

Да что там говорить, если только за последние дни президент подписал сразу несколько законов, которые поднимают статус и уровень поддержки не только самих военнослужащих, но и членов их семей.

ТРИ ЗАКОНА В ОДИН ДЕНЬ

21 ноября информационные агентства сообщили, что Путин подписал сразу три закона, касающихся участвующих в СВО военных и членов их семей.

По первому из них добровольцам, участвующим в операции, а таковых не одна тысяча человек, присваивается статус ветерана боевых действий. По нему добровольцы и члены их семей наряду с обычными военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки. Кроме того, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий. А это еще дополнительная помощь им и их родственникам. И закон сразу же вступил в силу в день опубликования.

Другой закон устанавливает надбавку к социальной пенсии для кавалеров трех орденов Мужества или орденов «За личное мужество». И надбавка эта весьма существенна - 330% к размеру пенсии. В 2003 году таких было официально 35 человек, с тех пор счет явно перевалил уже за сотню, но, как недавно отмечал президент, в зоне СВО «все военнослужащие - герои». Это, безусловно, не стимул к подвигу (они совершаются вообще не ради наград, а из-за невозможности иначе добиться решения задачи), но признание заслуг.

Еще один, не менее значимый, чем первый, закон об освобождении от налогообложения материальной помощи участникам СВО и членам их семей. Согласно ему, от уплаты налогов освобождаются и безвозмездные выплаты, и материальная помощь, оказываемые этим категориям. Под освобождение от налогов попадают и выплаты командированным сотрудникам компаний, которые выезжают в освобожденные регионы для восстановления инфраструктуры. И значение этой поправки в Налоговый кодекс практически невозможно переоценить для тысяч волонтеров, собирающих на сотни миллионов спальники, берцы, бронежилеты, квадрокоптеры, продукты и даже оптические прицелы для участников операции, а также помогающих родственникам участников СВО продовольствием, одеждой, лекарствами и т. д.

Не первые законы и не последние. Потому что все, что касается СВО, остается в центре внимания президента.