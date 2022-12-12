Джакомо Казанова: «Когда чужестранец целует ручку московской даме, она тут же подставляет и ротик для поцелуя!»

Первый канал начинает показ сериала "Казанова в России", заглавную роль в котором досталась актеру Ивану Босильчичу.

Слово «казанова» сейчас употребляется ровно в том же значении, что «донжуан» или «ловелас»: распутник, бабник, соблазнитель. Разница, конечно, в том, что Дон Жуан и Ловелас - персонажи литературных произведений (хотя у первого, говорят, имелся прототип - аристократ, которому в Севилье даже поставили памятник). А Джакомо Казанова был реальным, живым и очень пронырливым человеком, прожившим долгую жизнь и пересказавшим ее в мемуарах.

Эти мемуары огромны. В них 12 томов и 3500 страниц (в «Войне и мире» - примерно в три раза меньше). Одолеть все это - задача для подлинного титана духа: Казанова так многословен, так увлечен подробностями (в том числе не особо захватывающими), что его воспоминания при публикации часто сокращают, оставляя самые интересные места.

А их немало. При том, что в мемуарах не найдешь ничего порнографического. Исследователи давно уже отметили, что в списке побед Казановы - около 120 женщин, причем на их обольщение ушло четыре десятилетия; грубо говоря, у него было примерно по три романа в год. Эта цифра едва ли потрясет его современных последователей. И в целом, каким бы сластолюбцем ни был Казанова, амурные похождения были не самыми замечательными событиями в его жизни. Он прежде всего был авантюристом, Остапом Бендером, только более солидного масштаба. Казанова исколесил всю Европу, знался с аристократами, философами, царственными особами и инквизиторами, промышлял шарлатанством, не раз был заключен в тюрьму, а из одной бежал, хотя считалось, что сделать это невозможно; этот эпизод в его мемуарах привел в восторг даже моралиста Достоевского. В начале 1860-х тот опубликовал отрывок из воспоминаний Казановы в журнале «Время», которое издавал его брат. Хотя присовокупил, что книгу целиком перевести невозможно: она «известна некоторыми эксцентричностями, откровенное изложение которых справедливо осуждается принятою в наше время нравственностью».

Портрет Джакомо Казановы кисти Алессандро Лонги.

РУКА МЕРТВЕЦА И ПОБЕГ ИЗ «СВИНЦОВОЙ» ТЮРЬМЫ

Джакомо Казанова родился в Венеции 2 апреля 1725 года. Отец его был актером, влюбившимся в дочь сапожника и женившимся на ней, несмотря на протесты родителей девушки. (Ее отец, дедушка Джакомо, согласно рассказам внука, умер от горя). За девять лет супружества родилось шестеро детей, а потом отец Казановы скончался. Мать же стала актрисой, как и ее супруг, и гастролировала по Европе - а Казанову воспитывала бабушка.

Мальчик был бойким и умным. Настолько, что в 12 лет поступил в Падуанский университет, а в 16 уже стал доктором права (несмотря на то, что чувствовал к законам «непобедимое отвращение»). Еще он изучал медицину, и убедился, что современные ему врачи - шарлатаны и «отродья дьявола»; потом он всю жизнь избегал обращаться и к ним, и к адвокатам.

Впрочем, отвращение не помешало ему попробовать себя сначала в качестве церковного юриста, а потом - и в качестве лекаря. В какой-то момент он смог вернуть к жизни богатого венецианца, у которого случилось что-то вроде микроинсульта (просто снял у него с груди ртутный компресс, наложенный каким-то доктором-идиотом, и больной тут же пошел на поправку). Благодарность пациента не знала границ: он усыновил Казанову и начал ссужать его деньгами. Тем более, Казанова сумел его одурачить, сообщив, что не просто является выдающимся медиком, но и знаком с «исчислениями Соломона» (то есть каббалой), общается с каким-то «оракулом», сообщающим ему «бессмертную мудрость»…

Если бы этот пройдоха умел с умом тратить добытые деньги, он стал бы одним из богатейших людей в Венеции. Но увы - он был слишком азартен, чересчур любил карточные игры и спускал деньги на ветер. Он вообще был парнем легкомысленным, обожавшим проказы. Ночами шлялся по Венеции с «гнусными сотоварищами»: «мы отвязывали гондолы горожан и отпускали их по каналам на волю волн, с наслаждением предвкушая те проклятия, которыми будут осыпать нас утром. Нередко мы будили в превеликой спешке повивальных бабок и умоляли их бежать к какой-нибудь матроне, которая и беременна-то вовсе не была…»

Однажды шутка зашла слишком далеко. Его обидел один бакалейщик, у которого Джакомо «отбил прелестную субреточку», и юноша решил отомстить. Отправился на кладбище, выкопал недавно похороненного покойника, отрезал тому руку, а потом ночью прокрался к бакалейщику домой и подсунул ему, сонному, эту руку в постель. Шалость, конечно, удалась, да вот только грек после ночного происшествия «сделался слабоумен и подвержен припадкам». Самое обидное, что все сразу поняли, что это дело рук Казановы: «Только вы способны на подобную гнусность!»

Кадр из сериала "Казанова в России".

Осквернение могилы относилось к тяжелейшим преступлениям, и наш повеса покинул родную Венецию, пустившись в странствия по Европе. А когда несколько лет спустя вернулся на родину, был арестован и посажен в тюрьму Пьомби во Дворец дожей. Ту самую, из которой было невозможно сбежать. (На этот раз его обвинили во всем сразу: в богохульстве, шпионской деятельности, измене родине, несоблюдении постов, франкмасонстве - «всемогущий трибунал постановил считать меня врагом отечества, заговорщиком и изрядным негодяем»). Казанова сначала пытался продолбить пол тюрьмы - и почти продолбил, но тут его перевели в другую камеру. Оттуда он с помощью другого заключенного выбрался, продолбив потолок. Только через много лет ему простили этот побег и разрешили вернуться в Венецию. Всем было ужасно интересно, как он смылся из тюрьмы, крыша которой была покрыта свинцовыми плитами.

«ЕКАТЕРИНА II ПРОБУЖДАЛА ЛЮБОВЬ ВСЕХ, КТО ИСКАЛ ЗНАКОМСТВА С НЕЮ»

Его жизнь - это бесконечные скитания по Италии, Франции, Англии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Польше, Испании… Он представлялся то алхимиком, то нумерологом, дурачил французских маркиз, устраивал лотереи, выступал в качестве шпиона и шулера, общался с Вольтером, Руссо, Гете, Моцартом, зарабатывал большие деньги и тут же их тратил. В 1765 году доехал и до России, пообщался там с Екатериной Великой («Государыня, роста невысокого, но прекрасно сложенная, с царственной осанкой, обладала искусством пробуждать любовь всех, кто искал знакомства с нею. Красавицей она не была, но умела понравиться обходительностью, ласкою и умом, избегая казаться высокомерной»). Больших денег в России он, однако, не нашел.

Постер сериала "Казанова в России".

А закончил свою бурную жизнь скучно - кукуя в богемском замке, принадлежавшем одному графу. Казанова был там смотрителем библиотеки. От тоски он начал писать мемуары, даже не догадываясь, что именно они сделают его имя бессмертным. Этой рукописи невероятно повезло: она пережила столетия, уцелела даже во Вторую мировую, во время бомбардировки Лейпцига, в горящем здании. Текст был полностью издан в 1960 году. В середине 2010-х, после того, как Национальная библиотека Франции приобрела манускрипт за 9 миллионов евро, вышло новое издание. И, тем не менее, считается, что в ней есть отдельные страницы, которые до сих пор не увидели свет…

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ КАЗАНОВЫ ПО ПОВОДУ РОССИИ

Петербург поразил меня своим странным видом: мне казалось, что я вижу поселение дикарей, перенесенное в европейский город. Улицы длинны и широки, площади пространны, дома просторны: все это ново и неопрятно. (…) Нева, орошающая своими сонными волнами стены многочисленных дворцов, не река, а скорее озеро.

* * *

Кажется, Россия есть страна, где отношения обоих полов поставлены совершенно навыворот: женщины тут стоят во главе правления, председательствуют в ученых учреждениях, заведывают государственной администрацией и высшею политикой. Здешней стране не достает одной только вещи, а этим татарским красоткам - одного лишь преимущества, именно: чтобы оне командовали войсками!

* * *

Утро без дождя, ветра или снега - редкость необычайная в Петербурге. В Италии мы привыкли полагаться на хорошую погоду, в России же должно всегда рассчитывать на ненастную. Вот почему мне всегда смертельно хочется смеяться, когда я встречаю русских путешественников, говорящих с умилением о ясном небе их родины: странное небо, которого я, по крайней мере, никогда не знал иначе, как в виде сероватого тумана, извергающего густые хлопья снега!

* * *

Русские - самое обжорливое племя в человечестве.

* * *

Московские дамы отличаются любезностью. Они ввели в моду премилый обычай, который желательно бы распространить и в других краях, а именно: довольно чужестранцу поцеловать у них руку, чтоб оне тотчас же подставили и ротик для поцелуя. Не сочту, сколько хорошеньких ручек я спешил расцеловать в течение первой недели моего пребывания!

(Из «Записок венецианца Казановы о пребывании его в России, 1765–1766», переведенных и опубликованных в журнале «Русская старина» в 1874 году).