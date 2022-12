Итоги Международного форума #МЫВМЕСТЕ-2022: 10 тысяч волонтёров из 45 стран и гигантский штаб взаимопомощи

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Форум объединил более 10 000 добровольцев из более чем 45 стран и 89 регионов России: волонтёров, крупные НКО, социально-ответственный бизнес, журналистов и блогеров. Президент России Владимир Путин так же принял участие в форуме и наградил «Волонтёра года» Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Организаторами Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ–2022 стали Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках трека «Росмолодёжь. Добро» и Ассоциация волонтёрских центров. Генеральный партнёр –госкорпорация «Росатом». В число партнёров вошли компания «Норникель», РЖД, Общероссийский народный фронт и многие другие.

Ключевым событием форума стало награждение победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. В заявочной компании приняли участие около 30 тысяч проектов. Президент России Владимир Путин объявил «Волонтёра года», им стал Владимир Тараненко.

«В нашей стране более 21 миллиона волонтёров. Сегодня особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят на Донбассе. Абсолютно востребованной является ваша помощь семьям, родителям, женам, детям. И, конечно, мы будем делать все для того, чтобы поддерживать волонтёрское движение. Многие из вас выехали помогать, рискуя своей жизнью. Люди поехали по зову сердца. Имена таких людей должна знать вся страна. Из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью» — сказал Президент России Владимир Путин.

Первый Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации наградил добровольца Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ в специальной номинации «Человек года», а также вручил ордена Мужества, подписанные Указом Президента Российской Федерации добровольцам, проявившим отвагу и мужество перед Отечеством. Такие же награды Сергей Кириенко вручил волонтёрам Кириллу Макарову, Дмитрию Никонову и Антону Птичкину.

Ещё две награды вручили родственникам погибших волонтёров – Георгию Шерстюкову, Евгения Новикова. Также Орденом Мужества посмертно наградили Марию Пирогову – волонтёра акции «Ёлка желаний» в Донецке.

«Наверное, так всегда было в истории нашей страны, когда возникают вызовы, угрозы, мы отвечаем объединением и сплочением. Я хочу вам всем сказать огромное спасибо, потому что сегодня в этом зале и за его пределами на нас смотрят миллионы человек с неравнодушным сердцем, с открытой душой, с готовностью, как бы ни было трудно, в первую очередь, думать о том, кто нуждается в твоей помощи и поддержке, внимании, добром слове и заботе. Это настоящая часть культурного кода России – всегда приходить на помощь тому, кто в этом нуждается»,- сказал Сергей Кириенко.

В Доме молодёжи участники форума посетили деловую, культурную, выставочную и полезную программы. Всего за дни форума прошло 405 мероприятий на стендовых площадках от возможности попробовать себя в качестве машиниста электропоезда до мастер-класса по переработке пластика. На деловой программе прошли пленарные сессии, дискуссии и мастер-классы. Атмосферный трек включил в себя встречи с участниками специальной военной операции, известными людьми из разных индустрий от медиа до спорта, зарядки со спортсменами и телеведущими, а также флешмобы.

В ходе полезной программы Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ добровольцы совершили тысячи добрых дел: написали сотни новогодних писем и видеопоздравлений в поддержку военнослужащих и мобилизованных, которые находятся в зоне специальной военной операции, посетили приюты для домашних животных, поздравили детей и пожилых людей в рамках акции «Новый год в каждый дом».

«Площадка Дома молодёжи стала местом притяжения для всех отзывчивых людей, на ней в течение всего декабря можно будет совершать больше добрых дел. Помощь не должна закончиться вместе с форумом #МЫВМЕСТЕ, поэтому полезная программа продолжит свою работу на всех мероприятиях Дома молодёжи», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Всего на форуме записано около 300 новогодних видеопоздравлений военнослужащим на фронт. В рамках акций «Корзина добра» и «Подарок солдату» собрано более 500 подарков для участников специальной военной операции и их детей. Каждый доброволец в Доме молодёжи мог позвонить своему единомышленнику и поблагодарить волонтёра по горячей линии. В зоне колл-центра было получено 187 входящих звонков: 72 из них по вопросам адресной помощи, 36 — юридической, 19 — психологической. На площадке Дома молодёжи совершили 60 исходящих звонков: 48 по адресной и 12 по юридической помощи. За время проведения форума с 4 по 6 декабря получили 17 заявок на участие в программе МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА.

Руками участников и гостей форума пошито около 30 тёплых комплектов одежды в швейной мастерской «Мы Рядом», проведено типирование крови около 500 человек для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга, изготовлено более 100 тактических браслетов для мобилизованных, а «серебряными» волонтёрами связано более 150 пар тёплых носков. Не забыли и о животных в приютах, которым участники форума отвезли свыше 120 килограммов корма и более 100 ошейников и поводков. Также добровольцы написали свыше 500 писем с пожеланиями к Новому году подопечным фонда «Старость в радость» и военнослужащим на передовую, записали более 300 видео-открыток пациентам хосписов.

К Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» присоединились участники, почетные гости и спикеры. Более 2,5 тысяч новогодних игрушек с желаниями детей и тех, кто в этом нуждается снято с «Ёлки желаний». На ГУМ-катке в центре столицы прошло массовое катание с 20 детьми-участниками акции «Ёлка желаний», к которому присоединились 100 добровольцев России из более 40 стран мира от Дании до Зимбабве. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк исполнил желание девочки, которая мечтала покататься на коньках с известным фигуристом. Также в Доме молодёжи под новогоднюю ёлку #МЫВМЕСТЕ добровольцы из 64 регионов России привезли новогодние игрушки, изготовленные руками активистов благотворительных фондов.

Одним из главных событий полезной программы Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ стало открытие двух мобильных штабов Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ: на Красной площади и в «Центральном Детском Магазине на Лубянке». Теперь жители и гости Москвы могут совершить доброе дело в самом центре столицы. В тематических домиках на ГУМ-Ярмарке на Красной площади можно передать подарки для мобилизованных и военнослужащих, а также для членов их семей. В мобильных штабах #МЫВМЕСТЕ можно поучаствовать в акции «Добрая почта» и подписать поздравительную открытку для защитников.

Добрые дела в самый волшебный месяц в году делали не только в Доме молодёжи и на площадках полезной программы. В 14 регионах страны за четыре дня собрано более 50 тысяч книг, около 155 тысяч килограммов гуманитарной помощи, более 50 тысяч вещей собрано для мобилизованных, около 4 тысяч килограммов корма для животных, а также проведено более 400 мероприятий в рамках «Недели добра» активистами #МЫВМЕСТЕ. Во время проведения форума на платформе «Добро.Взаимно» было создано более 2300 заявок от участников форума и добровольцев со всей страны для оказания взаимопомощи.

«Общественный запрос на участие в благотворительных и волонтёрских проектах довольно высок — социологи подтверждают рост числа волонтёров в стране. В этом году мы получили на 20% больше заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ, чем в прошлом году. И сегодня мы видим результаты работы лидеров социальных изменений — тех, кто развивает Россию, в партнерстве помогает решать проблемы и делает жизнь людей лучше», - поделился председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель Ассоциации волонтёрских центров и платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев.

Гуманитарная помощь, собранная на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, а также на всех мероприятиях Дома молодёжи будет отправлена в зону специальной военной операции и семьям военнослужащих и мобилизованных 23 декабря 2022 г.

В рамках культурной выездной программы участники посетили музейно-храмовый комплекс вооруженных сил РФ, экскурсии по фабрике «Жостово», Национальному музею музыки, музею техники Вадима Задорожного, парку «Архангельское» и ВДНХ, а также побывали на площадке Киноконцерна «Мосфильм».

Руководитель трека «Росмолодежь.Добро», директор форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Дарья Жукова отметила, что Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022 стал пространством взаимопомощи «здесь и сейчас», где каждый мог оказаться полезным тем, кто в этом нуждается. Она напомнила, что в течение всего декабря Дом молодёжи и другие места в Москве станут штабами взаимопомощи: у каждого человека будет шанс принять участие в сборе гуманитарной помощи, продуктов, одежды для военнослужащих, взять семью под опеку и не только.

Организаторы форума: Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках трека «Росмолодёжь.Добро» и Ассоциация волонтёрских центров. Генеральный партнёр: госкорпорация «Росатом».

Партнёры мероприятия: компания «Норникель», РЖД, Общероссийский Народный фронт.

Информационные партнеры: информационное агентство ТАСС, международная медиагруппа «Россия сегодня», медиахолдинг «MAER» и закрытый деловой клуб RRCC.

Награждение победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ

В 2022 году в заявочной кампании национального трека премии #МЫВМЕСТЕ приняли участие 31 719 проектов со всей страны и более 50 стран мира. Финалистами стали 127 проектов в 9 номинациях: «Помощь людям», «Территория для жизни», «Страна возможностей», «Здоровье нации», «Большая перемена», «Медиапроект», «Лидер социальных изменений», «Ответственный бизнес», «Социальный предприниматель». Пятнадцать проектов-финалистов направлены на помощь населению Донбасса и вынужденным переселенцам с освобождённых территорий. Телеканал RT подготовит документальный фильм о деятельности победителей специальной номинации премии #МЫВМЕСТЕ — Россия.

Почётное звание «Волонтёр года» получил руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта и Народной дружины ДНР Владимир Тараненко. Победителя лично наградил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он поблагодарил волонтёров за их труд и самоотверженность.

Волонтёр года Владимир Тараненко помогал доставлять гуманитарные грузы и спасал детей Донбасса. Он организовал работу структурных подразделений Народной дружины, эвакуировал 30 000 жителей ДНР в Россию, контролировал порядок в городах республики и оказывал гуманитарную помощь. Также доброволец провёл акцию по сдаче крови для военнослужащих и помог в организации работы трёх центров гуманитарной помощи в Мариуполе.

В этом году традиционно вручались награды в международном треке. В заявочной кампании приняло участие 398 проектов из 85 стран мира от Перу до ЮАР. Номинациями международного трека премии стали: Ecology and sustainable development («Экология и устойчивое развитие»), Medicine and healthy lifestyle («Медицина и здоровый образ жизни»), Equal opportunities and social justice («Равные возможности и социальная справедливость»), а также специальная номинация Special nomination «Good Deed of the Year» («Доброе дело года»). В рамках проектов, подавших заявки на участие в международном треке Премии, помощь была оказана более чем 1 миллиону человек по всему миру. Финалистами стали 75 проектов из более чем 25 стран.

Чтобы поздравить волонтёров, наградить победителей и поделиться знаниями, форум посетили почётные гости: заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Минздрава России Михаил Мурашко, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров, военный корреспондент Владлен Татарский, генеральный директор Российского экологического общества Денис Буцаев, народный артист РФ Владимир Машков, публицист Александр Цыпкин и многие другие. Во время церемонии награждения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ перед участниками форума выступили на концерте актёр Игорь Петренко, рэпер ST, Шаман, Лариса Долина, Евгений Кунгуров.

Помимо общественного признания, победители премии #МЫВМЕСТЕ получают гранты до 3,5 млн рублей на развитие своих проектов, возможность принять участие в мероприятиях Фонда «Росконгресс», медиаподдержку от АНО «Национальные приоритеты» и других партнеров, дополнительные баллы в конкурсах платформы АНО «Россия – страна возможностей», путешествие по России и тиражирование практики через сеть Добро.Центров и сервис «АСИ Смартека». Девять победителей Международного трека Премии получат по 1 млн рублей.

СПРАВКА:

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года. Президент России поддержал инициативу учреждения Премии #МЫВМЕСТЕ, призванной выявить лидеров социальных изменений из числа НКО, волонтёров, бизнеса и сообщества журналистов, объединения их в сильные команды клубов #МЫВМЕСТЕ во всех регионах страны и поддержки их инициатив.

Основной целью Премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Премия стала продолжением одноименной акции и наследием Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Участники Премии – граждане Российской Федерации старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также авторы социального, созидательного контента.

«Дом молодёжи» объединит ряд общественно значимых мероприятий в сфере молодёжной политики. В период с 5 по 23 декабря запланировано проведение Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022», церемоний чествования победителей Национальной премии «Патриот – 2022», Всероссийской премии «Больших перемен» и Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», I Съезда Российского движения детей и молодежи, а также ряда творческих мероприятий с участием резидентов арт-кластера «Таврида». Участниками линейки мероприятий станут более 20 тысяч человек: школьники, студенты, волонтёры, активисты общественных организаций, руководители организаций патриотической направленности, главы субъектов РФ, представители региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, творческая молодежь. Название «Дом молодёжи» было выбрано в ходе открытого голосования на официальных страницах Росмолодёжи ВКонтакте и Telegram.

