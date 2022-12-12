В Казахстане завершилось крупнейшее IPO, торги на бирже стартовали 8 декабря

Правительство Казахстана продолжает реализацию программы «народного IPO». Одна из основных целей — предоставить гражданам доступ к ключевым активам страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлые годы на бирже были размещены акции таких национальных компаний, как «КазТрансОйл», KEGOC и «Казатомпром». Ньюсмейкером этого года стал нефтегазовый казахстанский монополист «КазМунайГаз». IPO компании завершилось неделю назад и привлекло внимание не только местных, но и иностранных участников фондового рынка, в том числе из России. Для широкого круга инвесторов акции доступны к покупке начиная с 8 декабря.

IPO «КазМунайГаза»: ожидаемое, рекордное, цифровое

Когда на IPO выходят стартапы, инвесторы проделывают большую работу: нужно как следует изучить бизнес, а затем не ошибиться в прогнозах и оценках относительно его дальнейшего развития. Конечно, риски здесь высоки. Если же на биржу выходят такие крупные и узнаваемые игроки, как «КазМунайГаз», все несколько проще. А потому востребованность акций казахстанской компании не вызывает удивления: устойчивые позиции на рынке, мощная государственная поддержка, стабильный рост выручки и чистой прибыли, амбициозные проекты по развитию бизнеса в сотрудничестве с западными компаниями.

По данным самой компании, предварительные итоги IPO выглядят следующим образом:

• От инвесторов поступило 129,9 тысячи заявок;

• Продано 3% акций стоимостью 153,8 млрд тенге, или 330 млн долл. США;

• граждане Казахстана, которым отдавался приоритет при выполнении заявок, купили акции на сумму около 74,6 млрд тенге, иностранные инвесторы — на сумму примерно 6,6 млрд тенге.

По словам председателя правления «КазМунайГаза» Магзума Мирзагалиева, объем привлеченных средств вывел компанию на лидирующие позиции среди всех эмитентов, проводивших IPO на местном рынке.

Еще одной немаловажной особенностью размещения стало движение в сторону цифровизации. «IPO “КазМунайГаза” также можно назвать первым “цифровым” IPO в Казахстане, поскольку 99% заявок на покупку акций было подано в режиме онлайн. Мы воодушевлены уровнем интереса, который проявили инвесторы к нашей компании», — прокомментировал закрытие книги заявок Магзум Мирзагалиев.

Рост на старте торгов

Торги бумагами начались 8 декабря одновременно на трех биржах: на СПБ Бирже в России, на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX) и на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Цена размещения в рамках IPO составила 8406 тенге, или около 1100 рублей, за одну акцию. В первые часы с момента запуска торгов стоимость акций начала расти и в моменте достигала 8900 тенге, или около 1200 рублей, за акцию, т. е. прирост уже составил около 6%.

По мнению аналитиков Freedom Finance Global, котировки могут вырасти на 52% на горизонте 6–12 месяцев.

Что особенного в акциях «КазМунайГаза» для российских инвесторов?

В основе спроса со стороны россиян лежит желание диверсифицировать портфель по странам и видам валют, а также воспользоваться преимуществами, связанными с благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке. Покупка акций «КазМунайГаза» как раз позволяет разбавить портфель российского инвестора, которому сегодня доступен только узкий выбор ценных бумаг, преимущественно российских эмитентов.

«При оценке компании мы учитываем выросшие ставки на рынках капитала и ожидаемый рост прибыли ввиду увеличения нефтедобычи дочерней компанией “Тенгизшевройл”, двукратного увеличения доли “КазмунайГаза” в Кашаганском месторождении и запуска новых производств в сфере нефтехимии. Наша рекомендация — покупать», — поясняет свои прогнозы аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев.