В «Полетах во сне и наяву» Олег Янковский играл дерево, которое стоит в воде и умирает от жажды

Олег Янковский в фильме "Полеты во сне и наяву" режиссера Романа Балаяна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас этот фильм называют культовым (в то время это словцо еще не вошло в обиход), одной из знаковых картин предперестроечной эпохи. Поэтому звучит неправдоподобно, что в 1982 году после первых просмотров «Полеты…» запретили к прокату: в фильме не было положительного социального героя, что было идеологически неправильно.

Вместо строителя коммунизма герой был безыдейным сотрудником архитектурного бюро, возможно скрытым диссидентом и оболтусом. Как писали критики тогда, не то чеховский, не то вампиловский «лишний человек». Живет этот Сергей Макаров без руля без ветрил, врет коллегам, изменяет жене, забывает написать письмо старушке-матери и главное - совершенно не хочет строить коммунизм.

Сценарий к «Полетам…» написал Виктор Мережко, который не сразу понял идею режиссера. Но в процессе обсуждения идея сформулировалась. Как сказал Балаян: это фильм про дерево, которое стоит в воде и умирает от жажды.

Мережко взял за основу свои воспоминания о старшем брате, сотруднике конструкторского бюро, непростом в общении и неустроенном в личной жизни человеке. Вместе с Балаяном они «родили» название – «Полеты во сне и наяву».

Фильм был закончен и сдан худсовету киностудии в конце 1982 года. И сразу же подвергся жесткой критике: от режиссера требовали переделок и пересъёмок. И неизвестно, чем бы закончилось, если бы последнее слово не сказал председатель Госкино СССР Филипп Ермаш. Он спросил у коллег из контролирующих органов: «Фильм Балаяна подрывает основы советской власти? Нет? Ну а тогда какие вопросы». И через месяц фильм вышел в прокат.

Кинорежиссер Роман Балаян, 1987 г. Фото Мартина Шахбазяна /Фотохроника ТАСС/.

Любопытно, что «Полеты…» раскритиковали даже западные критики (ленту показали в Нью-Йорке). Главный кинокритик газеты «Нью-Йорк таймс» Винсент Кэнби возмутился героем Янковского, который едва не лишается работы из-за своей безалаберности, не может определиться со своими женщинами. Особенно возмутил Кэнби тот факт, что чертовски обаятельный герой, отвергнутый женой и молодой любовницей, находил утешение в объятиях бывшей возлюбленной (её сыграла Людмила Гурченко). И даже странно, что этот аморальный тип вызывает у режиссера картины не осуждение, а сочувствие.

Но зрителям, не только Советского Союза, но и других стран фильм понравился. Особенно актерский состав.

Такое идеальное попадание с подбором актёров Балаян объяснил счастливым стечением обстоятельств.

Первоначально Виктор Мережко предлагал Балаяну на главную роль Никиту Михалкова, с которым дружил. Но с Михалковым дружил и Балаян. И он его совершенно не видел в роли Сергея Макарова. Балаян хотел снимать Олега Янковского, с которым не был лично знаком, но видел его работы в кино и ему нравилась сдержанная манера игры, искусство недосказанности, которым Янковский владел блестяще, что было особенно заметно на крупных планах, нравилась ирония, которая читалась в глазах. В кино у Янковского была слава артиста, который умеет умно молчать и смотреть так выразительно, что и слов не нужно.

Олег Янковский и Людмила Гурченко на съемках картины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но Янковский без энтузиазма отнесся к предложению сниматься на киностудии Довженко (это потом он скажет, что «Полеты…» его лучшая работа в кино). Он был уже очень востребован. А имя Балаяна не говорило ему ни о чем. Весной 1981 года он ехал с Никитой Михалковым в поезде в Таллин на съёмки «Собаки Баскервилей». И Михалков ему все уши прожужжал, какой Балаян хороший режиссер. Прислушавшись к доводам Михалкова, Янковский принял предложение. Но попросил Балаяна на роль жены своего героя взять его настоящую супругу — актрису Людмилу Зорину. Эта роль стала единственной заметной работой Зориной в кино.

С подбором других персонажей все было просто. Олег Табаков уже снимался у Балаяна в картине «Каштанка». Людмилу Гурченко и Олега Меньшикова порекомендовал Никита Михалков. Хотя «фирменная» концертно-бенефисная манера игры Гурченко Балаяну не нравилась. И он попросил её сыграть в стиле французской актрисы Анук Эме. На что Людмила Марковна сказала: «Хорошо, я буду просто молчать в кадре».

Юная любовница главного героя Алиса и её друг (его сыграл Олег Меньшиков) возникли в сценарии спонтанно. Персонаж Меньшикова первоначально был совсем эпизодический, но Балаян его сделал заметнее. Девушку на роль Алисы нашли, когда съёмки уже начались. И не среди профессиональных актрис, а пригласили десятиклассницу Елену Костину, дочь подруги Людмилы Ивановой, которая в этой картине сыграла коллегу героя Янковского. Елене, не имевшей актёрского опыта, было сложно работать со звездами.

Сцена Олега Меньшикова и Елены Костиной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильм вышел в прокат в январе 1983 года, но ограниченным «вторым экраном». Тем не менее «Полёты во сне и наяву» за первый год посмотрело около 6,4 млн зрителей. Картину взяли во внеконкурсный показ Каннского кинофестиваля. Её привезли на неделю советского кино в Нью-Йорк.

На родине она получила заслуженное признание в период перестройки. В 1987 году «Полеты во сне и наяву» вышли в повторный прокат. И были оценены по заслугам - Государственной премией СССР, которую получили: Роман Балаян, Виктор Мережко, Олег Янковский и оператор Вилен Калюта.